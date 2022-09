Πολιτισμός

Ορχάν Παμούκ: Υπάρχει έλλειμα δημοκρατίας και ελευθερίας στην Τουρκία

Ο νομπελίστας Τούρκος συγγραφέας, εξαπέλυσε μύδρους κατά του Ερντογάν και της πολιτικής που ακολουθεί, προεξοφλώντας την εκλογική του ήττα.

Ο νομπελίστας Τούρκος συγγραφέας, Ορχάν Παμούκ, σε συνέντευξή του, επισημαίνει σοβαρό έλλειμα δημοκρατίας και ελευθερίας της γνώμης στη χώρα του, κάνει λόγο για εξαθλίωση των πολιτών από την οικονομική πολιτική Ερντογάν, ενώ θεωρεί πως η κυβέρνηση «αυτοκτονεί» με τις οικονομικές της αποφάσεις που «τιμωρούν τον λαό» και στέλνουν το μήνυμα για τις επικείμενες εκλογές «μην μας ξαναψηφίσετε δεν θέλουμε άλλο», όπως λέει χαρακτηριστικά. «Βλέπει» να έρχεται αλλαγή στην εξουσία και δηλώνει απερίφραστα πως «τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι τα χειρότερα από τα 20 χρόνια της διακυβέρνησης του ΑΚΡ».

Ο διάσημος συγγραφέας, ο οποίος έχει διχάσει την κοινή γνώμη της Τουρκίας με το έργο του, αλλά και την επικριτική στάση που έχει κρατήσει απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μια στάση που έχει πληρώσει καθώς είχε κατηγορηθεί για προσβολή του τουρκικού στοιχείου, στη συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Τ24 της Τουρκίας, όπου γράφουν διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, συγγραφείς και πρώην διπλωμάτες, δεν διστάζει να «ανοίξει τα χαρτιά του» και να επισημάνει πως η αίσθηση που έχει τους τελευταίους τρεις μήνες είναι πως «όλοι ετοιμάζονται ο Ερντογάν να παραδώσει την εξουσία σε άλλο άτομο». Ωστόσο επισημαίνει πως «κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί η κατάσταση» καθώς «μπορεί να συμβεί κάτι απρόοπτο την τελευταία στιγμή».

«Μερικοί μου λένε πόσο γενναίος είμαι που λέω τη γνώμη μου» λέει ο συγγραφέας, ωστόσο γι΄αυτόν το θέμα είναι «να μην σωπαίνω από φόβο» καθώς «φοβάμαι περισσότερο να μη μιλήσω καθόλου» σημειώνει.

Όσο για το κατά πόσο πιστεύει ότι οι επικείμενες εκλογές θα σηματοδοτήσουν το τέλος του AKP, εκφράζει τις επιφυλάξεις του κατά πόσο θα δεχθούν ένα αρνητικό γι΄αυτούς αποτέλεσμα και θα “δώσουν την σκυτάλη”.

Για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου λέει χαρακτηριστικά πως «Πιστεύω στην ειλικρίνεια και την εντιμότητα του» και δηλώνει απερίφραστα πως «θα αγαπήσω τον υποψήφιο (όποιος και να είναι) που θα αναδείξουν τα κόμματα των έξι της αντιπολίτευσης».

«Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση θα φύγει» υποστηρίζει ο Ορχάν Παμούκ και επισημαίνει για την Τουρκία «είμαστε σε μια τόσο αυθαίρετη χώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία με φυλακίσεις για παραδειγματισμό, περιττή σκληρότητα και τόσο σαδισμό».

Για την οικονομική κατάσταση στην Τουρκία σημειώνει πως “σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στην ιστορία ενός έθνους –ούτε καν στην Αργεντινή– δεν περίμενα να δω τόσο μεγάλη εξαθλίωση” την οποία αποδίδει στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν και υπογραμμίζει «κοιτάξτε και αυτές τις τελευταίες οικονομικές αποφάσεις. Το δολάριο ήταν 8 λίρες πέρυσι τέτοιο καιρό, τώρα είναι 18 λίρες. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει τιμωρώντας το λαό και να περιμένει ότι αυτός θα καταπίνει τα πάντα».

