Λέρος: Ναυάγιο με μετανάστες (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν σκάφη του Λιμενικού. Αναφορές για αγνοούμενους.



Σε εξέλιξη είναι έρευνες ανοιχτά της Λέρου όπου έχει βυθιστεί σκάφος που μετέφερε μετανάστες από την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί σώοι 49 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν βγει στην ακτή.

Ο συναγερμός στο Λιμενικό σήμανε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (22.09.2022), όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το ναυάγιο ανοιχτά της Λέρου.

Άμεσα στο σημείο, βορειοανατολικά της Λέρου, έσπευσαν ένα περιπολικό του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα αεροσκάφος της Frontex, ενώ έρευνες από ξηράς κάνουν και στελέχη του Λιμενικού.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 49 μετανάστες, που όπως είπαν στις ελληνικές αρχές, είχαν ξεκινήσει από την Τουρκία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, αγνοούνται έξι άνθρωποι.

Οι διασωθέντες είναι 18 γυναίκες 4 παιδιά και 27 άνδρες και κατάγονται από Σιέρα Λεόνε, Ουγκάντα, Σομαλία Σουδάν και Ερυθραία. Πρόκειται να μεταφερθούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ν. Λέρου.

