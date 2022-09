Τοπικά Νέα

Τροχαίο: Διασωληνωμένο παιδί μετά από παράσυρση

Δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην Θεσσαλονίκη. 13χρονος και ποδηλάτης παρασύρθηκαν από ΙΧ. Νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι στο "Παπαγεωργίου".

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση παιδιού σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Θέρμης-Πανοράματος, στο ύψος του Αθλητικού Κέντρου και ο 13χρονος διακομίστηκε στο Παπαγεωργίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που και διασωληνώθηκε.

Περίπου την ίδια ώρα, 40χρονος ποδηλάτης παρασύρθηκε από ΙΧ, στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δενδροποτάμου, στους Αμπελόκηπους.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 40χρονο στο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.

