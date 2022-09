Κοινωνία

Παξοί: Το βίντεο της διάσωσης τουρίστριας που έπεσε σε γκρεμό

Για τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νησί του Ιονίου, με ελικόπτερο super Puma η ορειβατική Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μια 42χρονης αλλοδαπής τουρίστριας στους Παξούς, η οποία έπεσε σε γκρεμό πολλών μέτρων.

Για τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νησί του Ιονίου, με ελικόπτερο super Puma η ορειβατική Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι έπειτα από μια προσεκτική και καλά σχεδιασμένη επιχείρηση, εξαιτίας της επικινδυνότητας του εδάφους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 42χρονη αλλοδαπή τουρίστρια.

Η τουρίστρια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και φέρει κάποια τραύματα από την πτώση.

