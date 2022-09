Πολιτική

ΕΕ: “Χαστούκι” στην Τουρκία για “πολιτικές διακρίσεων” κατά της ελληνικής μειονότητας

Ο ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατήγγειλε το πώς αντιμετώπισε στο παρελθόν η Τουρκία την ελληνική μειονότητα.



Τις «πολιτικές διακρίσεων» που εφάρμοσε η Τουρκία κατά της ελληνικής μειονότητας και είχαν ως αποτέλεσμα «να βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης», κατήγγειλε εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών-μελών της ο ειδικός εκπρόσωπος της για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ίμον Γκίλμορ με δήλωσή του στην 77η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και με αφορμή την 30ή επέτειο από την έγκριση της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα των Προσώπων που ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες.



«Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τις παλαιότερες πολιτικές διακρίσεων που εφάρμοσε η Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα η ελληνική μειονότητα να βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης» ανέφερε συγκεκριμένα ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.



Στο πλαίσιο αυτό, διαμήνυσε πως η ΕΕ κάλεσε εκ νέου την Τουρκία να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και των νομικών προσώπων των μειονοτήτων.



Υπενθυμίζεται πως το θέμα της ελληνικής μειονότητας ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας από τη Νέα Υόρκη, απαντώντας στους προκλητικούς και ανυπόστατους ισχυρισμούς του Τούρκου Προέδρου κατά της Ελλάδας από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Θα ήταν καλό η Τουρκία να απαντήσει τι συνέβη στην ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη και πώς η ακμάζουσα άνω των 100.000 ανθρώπους κάποτε μειονότητα, σήμερα έχει περιοριστεί σε λιγότερο από 5.000 ή όπως κάποτε λεγόταν, η Τουρκία δεν δικαιούται διά να ομιλεί» είχε υπογραμμίσει ο υπουργός Εξωτερικών.

Μεταξύ άλλων, ο Ίμον Γκίλμορ σημείωσε ότι «τα ζητήματα μειονοτήτων χρησιμοποιούνται ως ψευδή προσχήματα για να δικαιολογηθούν οι πόλεμοι, όπως συνέβη στην απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».



Επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο ειδικός εκπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα επισήμανε ότι στις 18 Δεκεμβρίου θα συμπληρωθούν 30 χρόνια από τότε που τα κράτη/μέλη του ΟΗΕ υιοθέτησαν τη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Προσώπων που ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες και υπογράμμισε ότι «η Διακήρυξη παραμένει ορόσημο για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν στις προαναφερθείσες μειονότητες» και «παρέχει καθοδήγηση και θέτει πρότυπα, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη μη διάκριση, τη χρήση της μητρικής γλώσσας και την αποτελεσματική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων».

