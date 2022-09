Life

Alimos Classic Car Sunday 3 - Alimos Classic Motorbike Sunday 2: Αυτοκινούμενοι… θησαυροί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και φέτος, το τρίτο Alimos Classic Car Sunday και το δεύτερο Motorbike Sunday συγκέντρωσαν χιλιάδες κόσμου στον παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου.



Σπάνιας καλλονής απαστράπτοντα αυτοκίνητα και ιστορικές μοτοσικλέτες, περιτριγυρισμένα από 40,000 θεατές, στον παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου, δεν είναι ένα θέαμα που το συναντά συχνά κανείς. Και φέτος, το τρίτο Alimos Classic Car Sunday και το δεύτερο Motorbike Sunday συγκέντρωσαν χιλιάδες κόσμου, με βασικό πληθυσμιακό διακριτικό του την «οικογένεια» αφού σημειώθηκε ραγδαία αύξηση του κοινού 1-10 ετών και υπεράριθμα ήταν επίσης και τα κατοικίδια.

Τα σέλφι υπολογίζονται σε πάνω από 200,000 και η κατανάλωση παγωτού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ρεκόρ ήταν ο αριθμός αυτοκινήτων (183) αλλά και των ιστορικών μοτοσικλετών (112.) Στα σταστικά στοιχεία, βεβαίως, είναι ανεκτίμητη και δεν απεικονίζεται σε αριθμούς, η σημαντική πολιτιστική αξία των δύο εκδηλώσεων.

Στην ψηφοφορία μέσω Facebook για την ανάδειξη του δημοφιλέστερου αυτοκινήτου, αναδείχτηκε με συντριπτική πλειοψηφία το Triumph Sammio Spyder του 1971, με δεύτερο το showcar KITT (ακριβές αντίγραφο του αυθεντικού από τον «Ιππότη της Ασφάλτου») ενώ σε περίοπτη θέση ήρθε και το μοναδικό Fiat 600 Multipla του 1955. Μέσα σε ένα όργιο χρωμάτων και ήχων, το ενδιαφέρον των επισκεπτών τράβηξαν και φέτος κυρίως τα θηριώδη αμερικάνικα αλλά και τα πολύ μικρά 500ράκια, ενώ τα ιστορικά στρατιωτικά οχήματα κράτησαν το πιστό κοινό τους. Στο φετινό ACCS εγκαινιάστηκε ένας καταπράσινος δρόμος, η Cadillac Avenue, όπου παρκάρισαν μοναδικά προς πώληση Bentley, Ferrari, Lamborghini και Porsche από τη συλλογή του Πάρη Ηλιάδη, κεντρικό έκθεμα όμως ήταν δύο μοναδικά κλασικά (Jaguar E Type και Fiat cabrio) συμβολή στην εκδήλωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Φέτος, επίσης για πρώτη φορά, χρησιμοποιήθηκε το υπαίθριο αμφιθέατρο του πεζόδρομου όπου από το ΑCCS του 2023 θα παρκάρουν πια τα σημαντικότερα show cars.

Τα δύο λεωφορεία (που ήρθαν για πρώτη φορά) έγιναν αντικείμενο νοσταλγίας και θαυμασμού, σταθμευμένα μπροστά από την είσοδο και την αψίδα του Δήμου Αλίμου.

Την ικανοποίησή τους για την άψογη οργάνωση των συμμετεχόντων (που έγινε με τη συνεργασία ΣΙΣΠΑ, ΟΡΚΑ, ΕΛΚΑ, ΣΔΙΟ, ΦΙΛΠΑ και Φίλων Fiat 500) εξέφρασαν μαζί με θερμά ευχαριστώ, ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και ο Νίκος Μαστοράκης.

Στις μοτοσικλέτες της δεύτερης Κυριακής (που η επίσης άψογη διοργάνωση έγινε με την Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας) ο επισκέπτης δεν ήξερε τι να πρωτοδεί, το πάνω-κάτω του πεζόδρομου ήταν συνεχές και ο θαυμασμός μπροστά στα υπέροχα δίτροχα και στις «περαντζάδες» του πεζόδρομου, χρησιμοποιήθηκε από τις πολύ μικρές ηλικίες, η Μπαμπασικλέτα (καβάλα στον μπαμπά!) ενώ η μουσική δεν σταμάτησε ούτε στιγμή, μέχρι την ώρα του δειλινού, οπότε και οι «ελεύθεροι καβαλάρηδες» παρέλασαν live μπροστά στο κοινό τους. Ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, που την πρώτη Κυριακή μοίρασε μερικές εκατοντάδες μπαλόνια στους μικρούς, κυρίως, επισκέπτες έκανε εδώ τις βόλτες του ως... συνεπιβάτης σε μια κλασική μοτό, θαύμασε πολλές μηχανές και ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες τους για ένα ακόμη πετυχημένο ACMS.

Τυραννική (για οχήματα και ανθρώπους) υπήρξε και φέτος η θερμοκρασία που άγγιξε τους 37 βαθμούς, έτσι που ο δήμαρχος Αλίμου να αποφασίσει την μετάθεση του ACCS για το 2023, την τελευταία Κυριακή του Μαΐου. Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε, αποφεύγεται και οποιαδήποτε σύμπτωση με το ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις (που φέτος ήταν αναπόφευκτη αν και μόνο την τελευταία Κυριακή του μεγάλου αγώνα) και η σχεδόν καθολική απουσία όλων τον Αύγουστο, μήνα κρίσιμο για την προετοιμασία και τις συμμετοχές.

Οι διοργανωτές πιστεύουν ότι τον Μάϊο του ‘23 θα έχουν 200 αυτοκίνητα στο ACCS και ανάλογη αύξηση στις μοτό του ACMS. Tέλος, ο απολογισμός των δυο μεγάλων υπερθεαμάτων, είναι απλός: Συμμετέχοντες και επισκέπτες πέρασαν δυο αξέχαστες Κυριακές, που και να θέλει κάποιος να τις ξεχάσει, δεν θα τον αφήσουν οι χιλιάδες αναρτήσεις στα social media.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Διασωληνωμένο παιδί μετά από παράσυρση

Καστοριά - Εξαφάνιση ηλικιωμένης: Καταδικάστηκε ο γιος της σε 8 μήνες φυλάκισης

Κάβο Ντόρο: Σύγκρουση πλοίων - Επιβατηγό “τράκαρε” με φορτηγό

Gallery