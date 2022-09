Αθλητικά

Φέντερερ – Ναδάλ: Το κύκνειο άσμα… του “Βασιλιά” μαζί με τον μεγάλο του αντίπαλο!

Οι δυο «αιώνιοι» αντίπαλοι, αυτή τη φορά θα βρεθούν στην ίδια πλευρά του γηπέδου, για το μεγάλο αντίο του Ελβετού θρύλου.

Όπως αναμενόταν, αλλά και ονειρευόταν, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες ο ίδιος, ο Ρότζερ Φέντερερ θα παίξει τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του, αύριο Παρασκευή (23/9), με τον Ραφαέλ Ναδάλ όχι ως αντίπαλο, αλλά ως συμπαίκτη στο διπλό, στην πρώτη ημέρα του Laver Cup, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των διοργανωτών.

Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι των τελευταίων δεκαπέντε ετών θα είναι δίπλα-δίπλα για να εκπροσωπήσουν την Team Europe απέναντι στο ζευγάρι των Αμερικανών Τζακ Σοκ και Φράνσις Τιαφόε, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Team World.

Ο 41χρονος Ελβετός, κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam, θα παίξει τον τελευταίο του αγώνα στην "O2 Arena" του Λονδίνου αύριο το βράδυ, πριν τελειώσει μια από τις πιο διάσημες καριέρες σε όλα τα αθλήματα.

Φέντερερ και Ναδάλ ήταν αντίπαλοι σε 40 αναμετρήσεις (σ.σ. 24 νίκες μετράει ο Ισπανός έναντι 16 του Ελβετού), μερικές από αυτές θρυλικές.

Όμως ο Φέντερερ, του οποίου ο τραυματισμός στο δεξί γόνατο δεν του επέτρεψε να συνεχίσει να αγωνίζεται σε τουρνουά, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ολοκληρώσει την καριέρα του στο τέλος του Laver Cup, παίζοντας με την Team Europe υπό τις οδηγίες του Μπιορν Μποργκ απέναντι στην Team World, αρχηγός της οποίας είναι ο Τζον ΜάκΕνρο.

«Ετοιμάζομαι για ένα τελευταίο διπλό» ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Φέντερερ, ενώ ο συμπαίκτης του δεν είχε ακόμα επισημοποιηθεί.

«Προφανώς είμαι νευρικός που δεν έπαιξα τόσο καιρό, ελπίζω να είμαι ανταγωνιστικός» παραδέχτηκε, μετά από ένα και πλέον χρόνο μακριά από τα γήπεδα.

