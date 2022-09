Πολιτική

Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε το Ground Zero όπου έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε ελληνικά σημαιάκια στα ονόματα των 41 Ελληνοαμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική επίθεση.

Το μνημείο στο Ground Zero, στο σημείο όπου κατέπεσαν οι δίδυμοι πύργοι επισκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόβσκι-Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός τοποθέτησε στα ονόματα των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους ελληνικά σημαιάκια και κατέθεσε στεφάνι στο μοναδικό δέντρο στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο επέζησε κατά την τρομοκρατική επίθεση.

Δίπλα στον πρωθυπουργό ήταν η κυρία Ανθούλα Κατσιματίδη η οποία έχασε τον αδερφό της Γιάννη στην τρομοκρατική επίθεση.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε έρθει σήμερα να μας τιμήσετε με την παρουσία σας σε αυτό το σημείο που για μένα είναι τόσο σημαντικό, ο αδερφός μου ο Γιάννης ήταν ένα απίστευτο παιδί, ένα παλικάρι γεμάτο χαρά και αγάπη. Χαίρομαι που ήρθατε να αφήσετε ένα στεφάνι και να μας τιμήσετε», δήλωσε η κυρία Κατσιματίδη απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό.

«Αισθάνθηκα την ανάγκη να έρθω σήμερα σε αυτόν τον ιερό τόπο να αφήσω ένα λουλούδι και να καταθέσω στη μνήμη των 2977 αθώων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους άδικα στη τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Ανάμεσά τους ήταν και 41 Ελληνοαμερικανοί, ένας από τους οποίους ήτανε και ο Γιάννης ο οποίος βρέθηκε εγκλωβισμένος στο 104ο όροφο όταν χτύπησε το πρώτο αεροπλάνο τον βόρειο Πύργο.

Η μάχη κατά της τρομοκρατίας είναι μια μάχη διαρκής, είναι μια μάχη την οποία έχουμε υποχρέωση ως δημοκρατίες να δώσουμε για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τον τρόπο ζωής μας και για να μπορέσουμε να εξακολουθούμε να λειτουργούμε μέσα σε ανοιχτές δημοκρατικές κοινωνίες όπως αυτές τις οποίες με τόσο κόπο έχουμε χτίσει.

Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ σήμερα και να ξέρεις ότι τα θύματα της τρομοκρατίας, διότι κι εμείς στη χώρα μας έχουμε πληγωθεί από τη δική μας εγχώρια τρομοκρατία, θα συνεχίσουμε πάντα να τα τιμούμε και δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Ιερό Ναό του Αγίου Νικολαου. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και τον ξενάγησε στο εσωτερικό του Ναού ο οποίος είναι υπό κατασκευή.

