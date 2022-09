Κόσμος

Νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ

Δέκα άντρες έπεσαν νεκροί σε μπαρ στο Μεξικό από πυρά ενόπλων. Το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ένα μπαρ στο κεντρικό Μεξικό, σκοτώνοντας 10 ανθρώπους, σε άλλο ένα ξέσπασμα ένοπλης βίας στη χώρα το τελευταίο διάστημα.

«Φαίνεται ότι ήταν στοχευμένη επίθεση», ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Ταριμόρο της Πολιτείας Γκουαναχουάτο, η οποία εδώ και χρόνια σπαράσσεται από την ένοπλη σύγκρουση αντίπαλων καρτέλ των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όλα τα θύματα ήταν άνδρες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Ένας αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης είπε ότι οι εννέα άνδρες σκοτώθηκαν επί τόπου και ο δέκατος υπέκυψε στα τραύματά του αφότου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Κάνοντας λόγο για «θρασύδειλη επίθεση», ο κυβερνήτης του Γκουαναχουάτο Ντιέγκο Σινούε Ροντρίγκες, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Δεν έδωσε όμως περισσότερες διευκρινίσεις για την επίθεση.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Ασφαλείας ανέφερε αυτήν την εβδομάδα ότι φέτος έχουν σημειωθεί στο Γκουαναχουάτο οι περισσότερες δολοφονίες από οποιαδήποτε άλλη Πολιτεία του Μεξικού: συνολικά 2.115 θύματα από τον Ιανουάριο μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ο πρόεδρος του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ είπε σήμερα το πρωί ότι μόνο την Τετάρτη αναφέρθηκαν 20 ανθρωποκτονίες στην Πολιτεία του Γκουαναχουάτο.

