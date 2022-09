CNN: Ο Ιρανός πρόεδρος ακύρωσε συνέντευξη γιατί η Αμανπούρ αρνήθηκε να φορέσει μαντήλα

Σύμφωνα με την Αμανπούρ, σύμβουλος του Ιρανού προέδρου την συνάντησε πριν την συνέντευξη και της είπε ότι ο Εμπραχίρ Ραϊσί της «πρότεινε» να φορέσει μαντίλα.

Η διάσημη δημοσιογράφος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN Κριστιάν Αμανπούρ δήλωσε σήμερα ότι αρνήθηκε να φορέσει μαντίλα για να πάρει συνέντευξη από τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, με αποτέλεσμα εκείνος να την ακυρώσει, εν μέσω του κινήματος διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα του.

Σύμφωνα με την ίδια την Αμανπούρ, ένας σύμβουλος του Ιρανού προέδρου πήγε να την δει περίπου 40 λεπτά πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη συνέντευξη και της είπε ότι ο Εμπραχίρ Ραϊσί της «πρότεινε» να φορέσει μαντίλα «επειδή διανύουμε τους ιερούς μήνες Μουχαράμ και Σαφάρ».

«Αρνήθηκα ευγενικά. Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, όπου δεν υπάρχει κανένας νόμος ή παράδοση σχετικά με τη χρήση της μαντίλας. Παρατήρησα ότι κανένας Ιρανός πρώην πρόεδρος δεν το είχε απαιτήσει, όταν τους είχα πάρει συνέντευξη εκτός του Ιράν», εξήγησε η δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στη Βρετανία από Ιρανό πατέρα.

Ο σύμβουλος της εξήγησε τότε ότι υπ’ αυτές τις συνθήκες η συνέντευξη δεν θα δινόταν.

«Η συνέντευξη δεν έγινε. Ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στο Ιράν και άνθρωποι σκοτώνονται, θα ήταν σημαντικό να μιλήσουμε με τον πρόεδρο Ραϊσί», κατέληξε η Αμανπούρ στην ανάρτησή της στο Twitter, όπου δημοσίευσε και μια φωτογραφία της απέναντι σε μια κενή πολυθρόνα.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία συνελήφθη από την αστυνομία ηθών επειδή φορούσε «ακατάλληλη ενδυμασία».

