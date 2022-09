Παράξενα

Μαγνησία: Ζούσε με τον νεκρό αδελφό της

Πέθανε ο αδελφός της και δεν ειδοποίησε κανέναν. Το χρονικό της τραγικής ιστορίας...

Μία τραγική ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας στη Μαγνησία. Μία ηλικιωμένη γυναίκα από τον Άγιο Δημήτριο Ρήγα Φεραίου, ζούσε για περισσότερες από 24 ώρες με τον νεκρό της αδερφό, σαν να μην συνέβη τίποτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 77χρονος πέθανε μέσα στο σπίτι τους προχθές το απόγευμα από παθολογικά αίτια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Η αδελφή του, παρά το γεγονός ότι αντιλήφθηκε τον θάνατό του δεν ειδοποίησε κανέναν.

Οι γείτονες της οικογένειας ήταν εκείνοι που αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Η κηδεία του 77χρονου έγινε το απόγευμα στον ιερό ναό Αγ. Δημητρίου Ρ. Φεραίου.

Πηγή: TheNewspaper.gr

