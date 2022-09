Πολιτική

Δένδιας - Νούλαντ: Επί τάπητος οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Ουκρανία

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ συνεχίζει τις επαφές στην Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη συνάντηση, συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ουκρανία, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για τη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία.

Στο περιθώριο ΓΣ ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο ΥΠΕΞ @NikosDendias συζήτησε με ΥΦΥΠΕΞ ΗΠΑ V. Nuland τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ουκρανία και έλαβε ενημέρωση για τη συζήτηση στο ΣΑ ΟΗΕ για την Ουκρανία https://t.co/NOXurKZ5tP — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 22, 2022

Με τη συνάντηση με τον ομόλογό του της Μολδαβίας Νίκου Ποπέσκου ξεκίνησε το σημερινό πρόγραμμα επαφών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Συζητήσαμε για την ανάπτυξη σχέσεων Ελλάδας - Μολδαβίας, την ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις επιπτώσεις στην περιοχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

#Νέα Υόρκη l Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias συναντήθηκε στο περιθώριο ΓΣ ΟΗΕ με τον ομόλογο Μολδαβίας N. Popescu, με τον οποίο συζήτησε για την ανάπτυξη ???????? σχέσεων, ???? προοπτική Μολδαβίας, τις εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο και τις επιπτώσεις στην περιοχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία https://t.co/OvMFTjgUJj — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 22, 2022

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουχάρ Οσμάνι. Στην συνάντηση συζήτησαν για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, την συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, τις εξελίξεις σε Δυτικά Βαλκάνια και την στήριξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας.

Στο περιθώριο ΓΣ ΟΗΕ στη Ν.Υόρκη, ο ΥΠΕΞ @NikosDendias συζήτησε με ΥΠΕΞ Βόρειας Μακεδονίας B.Osmani για:

??εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών

??συνεργασία στον τομέα της ενέργειας

??εξελίξεις σε Δυτ.Βαλκάνια

??στήριξη ???? στην Ευρωπαϊκή προοπτική ???? https://t.co/nNzUQN6Z1u

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 22, 2022

