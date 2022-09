Πολιτική

Μητσοτάκης στο CNN: Fake news οι κατηγορίες Ερντογάν

Σκληρή απάντηση Μητσοτάκη στους τουρκικούς ισχυρισμούς για το μεταναστευτικό. Τι είπε για την ενεργειακή κρίση και τις κυρώσεις στην Ρωσία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο CNN δήλωσε πως όσα λέει η Τουρκία για την Ελλάδα για το μεταναστευτικό είναι ανεξέλεγκτες κατηγορίες.

"Η Ελλάδα έχει σώσει 10.000 ανθρώπους στη θάλασσα. Μόνο σήμερα σώσαμε εκατοντάδες ανθρώπους μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά. Το να κατηγορεί την Ελλάδα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μία χώρα που έχει εργαλειοποιήσει μετανάστες είναι απίστευτο. Να θυμίσω τι συνέβη το Μάρτιο του 2020 όταν ο Πρόεδρος Ερντογάν ανοιχτά ενθάρρυνε περισσότερους από 10.000 κατατρεγμένους ανθρώπους να περάσουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για να ασκήσει πίεση στην ΕΕ. Εμείς έχουμε μία υποχρέωση να προστατεύουμε τα σύνορα και να σεβόμαστε απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα. 'Αρα είναι απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και είμαι πραγματικά πολύ απογοητευμένος με αυτά τα fake news. Θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να κάτσουμε με την Τουρκία και να συζητήσουμε σαν πολιτισμένοι γείτονες και να συνεργαστούμε. Είμαι ο πρώτος που έχω πει ότι η Τουρκία έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης", ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς γιατί το κάνει αυτό ο Τούρκος πρόεδρος, ο πρωθυπουργός απάντησε πως δεν ξέρει τι σκέφτεται ο Ταγίπ Ερντογάν. Είπε επίσης πως έχει εσωτερική ατζέντα εδώ και καιρό και τόνισε πως αυτή η ρητορική είναι απαράδεκτη και μη αποδεκτή. "Εμείς πορευόμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας", ανέφερε.

Για τις κυρώσεις της Ε.Ε έναντι της Ρωσίας, είπε ότι "έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας να τις συνεχίσουμε". Σημείωσε ότι οι κυρώσεις λειτουργούν, αλλά θα πάρει χρόνο για να δούμε τις επιπτώσεις τους στη ρωσική οικονομία, αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι προστατεύουμε τους λαούς μας, τις επιχειρήσεις μας από το υψηλό κόστος ενέργειας.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ρωσία εργαλειοποιεί την ενέργεια, το κόστος της οποίας έχει εκτιναχθεί στα ύψη και βλέπουμε τις επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη.

"Δεν είμαι έτοιμος να σχολιάσω το 8ο πακέτο κυρώσεων γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Βρίσκεται σε τεχνικό επίπεδο πριν παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε πως θα πρέπει να κρατήσουμε την ευρωπαϊκή συνοχή γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε, επίσης, ότι θα πρέπει όλες οι χώρες να αποφασίσουν ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να έχουν αντίκτυπο στην ρωσική και όχι στην ευρωπαϊκή οικονομία. Παράλληλα εκτίμησε ότι η προσπάθεια του Βλαντιμίρ Πούτιν θα αποτύχει.

Για τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας ανέφερε ότι στην Ελλάδα η κυβέρνηση προσπαθεί να τις κρατήσει σε λογικά επίπεδα. "Έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις", συμπλήρωσε, ενώ είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε στον πόλεμο την Ουκρανία "για να σταθούμε απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα".

