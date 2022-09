Υγεία - Περιβάλλον

Καλαμάτα: Η γουρουνοπούλα έστειλε 15 άτομα στο νοσοκομείο

Την υπόθεση ερευνούν οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές, προκειμένου να εντοπισθεί η πηγή προέλευσης του τροφίμου.

Στο νοσοκομείο Καλαμάτας με συμπτώματα σαλμονέλας-γαστρεντερίτιδας κατέληξαν τουλάχιστον 15 άτομα έπειτα από κατανάλωση χοιρινού κατά την διάρκεια γιορτής στο εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας στην περιοχή Βάστα Αρκαδίας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν άνθρωποι που νόσησαν, φαίνεται πως όλοι νόσησαν από γουρουνοπούλα που αγόρασαν από πλανόδιο πωλητή. Το Σαββατοκύριακο (10 και 11 Σεπτεμβρίου) υπήρχε γιορτή στο εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας. Τις επόμενες ημέρες πολλά άτομα άρχισαν να διαμαρτύρονται για κοιλιακό πόνο και άλλα συμπτώματα.

Αρχικά πήγαν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, διότι πολλοί ήταν κάτοικοι από διπλανό χωριό της Μεσσηνίας, αλλά καθώς τα κρούσματα αυξάνονταν στάλθηκαν τελικά στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου τρία άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία.

Την υπόθεση ερευνούν οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές, προκειμένου να εντοπισθεί η πηγή προέλευσης του φαγητού που κατανάλωσαν, αν και όλες οι μαρτυρίες συνηγορούν πως όσοι νόσησαν είχαν καταναλώσει γουρουνοπούλα που αγόρασαν πλανόδιο πωλητή.

