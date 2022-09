Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ποσειδώνος

Ποια μέρα και για πόσες ώρες θα υπάρξουν αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η Τροχαία Αττικής το Σάββατο (24/9) στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εκτέλεσης έργων.

Συγκεκριμένα από τις 08.00΄ έως τις 16.00΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα και του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Κ.Π.Ι.Σ.Ν.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα, περιοχής Δήμου Καλλιθέας.

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται στο εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική.

