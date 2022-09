Κόσμος

Μεξικό: Σφαγή σε αίθουσα μπιλιάρδου!

Διψήφιος αριθμός νεκρών από επίθεση ενόπλων.

Ομάδα ενόπλων δολοφόνησε δέκα ανθρώπους μέσα σε αίθουσα μπιλιάρδου στη Γουαναχουάτο (κεντρικά), πολιτεία που συγκαταλέγεται σε αυτές που πλήττονται περισσότερο από τη βία των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι αρχές.

Η σφαγή διαπράχθηκε την Τετάρτη στην κοινότητα Ταριμόρο, σύμφωνα με την πολιτειακή εισαγγελία.

Επιτόπου βρέθηκαν εννέα πτώματα, ενώ τραυματίας υπέκυψε αργότερα σε νοσοκομείο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Ο κυβερνήτης της Γουαναχουάτο, ο Ντιέγκο Σινουέ Ροδρίγκες, καταδίκασε μέσω Twitter την «άνανδρη επίθεση» και δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει την τάξη.

Βιομηχανική πολιτεία με ακμάζουσα οικονομία, η Γουαναχουάτο έχει μετατραπεί στη βιαιότερη μεξικανική πολιτεία λόγω της σύγκρουσης μεταξύ των καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο, που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών και κλοπές καυσίμων, μεταξύ άλλων.

Το Μεξικό μετρά πάνω από 340.000 δολοφονίες —αποδιδόμενες στη μεγάλη πλειονότητά τους στις συμμορίες— και τουλάχιστον 100.000 εξαφανίσεις αφότου κηρύχθηκε ο αμφιλεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό της χώρας, το 2006.

