Βραζιλία – δημοσκοπήσεις: Ο Λούλα διατηρεί μεγάλο προβάδισμα έναντι του Μπολσονάρου

Στροφή στα αριστερά προεξοφλούν οι δημοσκοπήσεις στη Βραζιλία, ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν στις 2 Οκτωβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, 76 ετών, αύξησε οριακά στις 14 εκατοστιαίες μονάδες το προβάδισμά του έναντι του νυν αρχηγού του κράτους Ζαΐχ Μπολσονάρου, 67 ετών, υποδεικνύει δημοσκόπηση του ινστιτούτου αναφοράς Datafolha που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη, ενώ δεν απομένουν παρά λιγότερες από δύο εβδομάδες ως τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, τη 2η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την κυλιόμενη δημοσκόπηση αυτή, ο Λούλα πιστώνεται το 47% των προθέσεων ψήφου (+2 από την προηγούμενη εκδοχή της έρευνας), ενώ ο κ. Μπολσονάρου διατήρησε το δικό του ποσοστό στο 33% (αμετάβλητο).

Το προβάδισμα του πρώην προέδρου επί του νυν βρισκόταν στις 21 μονάδες τον Μάιο και στις 29 τον Δεκέμβριο.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να διεξαχθεί δεύτερος γύρος, την 30ή Οκτωβρίου, ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος θα επικρατήσει εξασφαλίζοντας το 54% των ψήφων έναντι 38% του ηγέτη της βραζιλιάνικης άκρας δεξιάς. Το προβάδισμα 16 μονάδων του Λούλα ενόψει δεύτερου γύρου παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα.

Τα ποσοστά έγκρισης και απόρριψης του έργου του κ. Μπολσονάρου στην προεδρία παρουσίασαν οριακή βελτίωση σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα (32% και 44% αντίστοιχα, έναντι 30% και 44% μία εβδομάδα νωρίτερα).

Η δημοσκόπηση της Νταταφόλια διενεργήθηκε με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 6.754 ψηφοφόρων από την 20ή ως την 22η Σεπτεμβρίου. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±2%.

