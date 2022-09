Κοινωνία

Γκάζι: “Μαϊμού” αστυνομικός χτύπησε και λήστεψε μετανάστη

Υποδυόμενος τον αστυνομικό πραγματοποιούσε ελέγχους σε μετανάστες. Άρπαξε πορτοφόλι και παρέσυρε με τη μηχανή του νεαρό Αφγανό.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τέταρτης με πρωταγωνιστή έναν 35χρονο, ο οποίος υποδυόμενος τον αστυνομικό, έκανε έλεγχο σε αλλοδαπούς με σκοπό να τους ληστέψει.

Λίγο μετά τις 21:00 στο Γκάζι και συγκεκριμένα στη συμβολή των λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και στην Ιερά Οδό, σταμάτησε έναν νεαρό άνδρα από το Αφγανιστάν, του έκανε σωματικό έλεγχο και του άρπαξε το πορτοφόλι που κατά τον Αφγανό είχε μέσα 550 ευρώ.

Ο νεαρός αντιστάθηκε όταν κατάλαβε ότι ο άνδρας αυτός δεν ήταν αστυνομικός και τότε ο 35χρονος τον χτύπησε και τον παρέσυρε με την μοτοσυκλέτα του στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και είναι στη διάθεση των αρχών ενώ το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου εξακολουθεί και νοσηλεύεται.

