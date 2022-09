Κοινωνία

Κολωνάκι: Ριφιφί σε αποθήκη με κοσμήματα

Η τυχαία σύλληψη για άσχετο λόγο που οδήγησε στην ανακάλυψη της διάρρηξης.

Ριφιφί σε αποθήκη με κοσμήματα, στην οδό Τσακάλωφ στο Κολωνάκι, έγινε πριν από μερικές ημέρες, με τους αστυνομικούς να ανακαλύπτουν την διάρρηξη, μετά από μια τυχαία σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας

Οι δράστες έσκαψαν μια τρύπα από το διπλανό κτίριο και μπήκαν στο εσωτερικό της αποθήκης. Κατάφεραν να πάρουν πολλά κοσμήματα, αλλά φεύγοντας τους έπεσαν κάποια από αυτά χωρίς να το καταλάβουν.

Πριν προλάβουν να διαπιστώσουν οι ιδιοκτήτες της αποθήκης ότι έγινε το ριφιφί, ένας χρήστης ναρκωτικών που περνούσε από το σημείο είδε την τρύπα και μπήκε στο εσωτερικό. Εκεί βρήκε κάποια ρολόγια και κοσμήματα που είχαν πέσει από τους διαρρήκτες και τα πήρε.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο χρήστης ναρκωτικών συνελήφθη την ίδια ημέρα σε έναν τυχαίο έλεγχο στο κέντρο της Αθήνας και βρήκαν πάνω του τα ρολόγια και τα κοσμήματα. Είπε στους αστυνομικούς πού τα βρήκε και έτσι έσπευσαν στην διεύθυνση που τους υπέδειξε και ανακάλυψαν το ριφιφί.

Πηγή: enikos.gr

