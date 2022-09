Υγεία - Περιβάλλον

Μίνα Γκάγκα: ο “Προσωπικός Γιατρός”, οι αναισθησιολόγοι στο “Αγία Σοφία” και τα τηλεφωνήματα

Τι είπε η Αν. Υπ. Υγείας για τις καθυστερήσεις σε εξετάσεις και επεμβάσεις σε παιδιά, την επίσπευση τους ακόμη και με επίκληση προσωπικών σχέσεων και την έλλειψη ιατρών και ραντεβού στον "Προσωπικό Γιατρό".

Βροχή ερωτήσεων για τον «Προσωπικό Γιατρό» και την έλλειψη ιατρών στην πλατφόρμα στην οποία καλούνται να εγγραφούν οι πολίτες, δέχθηκε η Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας «Γενικούς ιατρούς δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα, όπως σε καμία χώρα δεν είναι πολλοί. Άρχισαν να μπαίνουν στο σύστημα και οι ειδικότητες, όπως οι καρδιολόγοι που παρακολουθούν ασθενείς με χρόνια προβλήματα» και έτσι περιορίζεται το πρόβλημα.

«Είναι αρχή και κάθε αρχή είναι δύσκολη, πρέπει όμως να υπάρχει ο «Προσωπικός Γιατρός». Ο καρδιολόγος μπορεί να γράψει όλες τις εξετάσεις, ακόμη και το καρδιογράφημα και το υπερηχογράφημα που θα κάνει εκείνος. Οι άρρωστοι μου που μου ζητούν παραπεμπτικό για εξετάσεις και τους ξέρω, γράφω από το γραφείο μου την εξέταση και ηλεκτρονικά πηγαίνει στο κινητό τους», σημείωσε η κ. Γκάγκα, λέγοντας πως μπορούν να υπάρξουν λύσεις προς εξομάλυνση του προβλήματος που έχει ανακύψει, λόγω της έλλειψης γιατρών που συμμετέχουν στον θεσμό του «Προσωπικού Γιατρού» και της ανάλογης έλλειψης για ραντεβού.

Σχετικά με τον χρόνο για κάθε ραντεβού, καθώς η πλατφόρμα κλείνει ραντεβού ανά 15 λεπτά με κάθε γιατρό, η Μίνα Γκάγκα απάντησε ότι «στα νοσοκομεία που λειτουργούν τα ραντεβού εδώ και χρόνια, κλείνονται ανά 15 λεπτά. Κάποιος άρρωστος θα κάνει 3 λεπτά γιατί θέλει μια συνταγογράφηση, κάποιος θα κάνει πάνω από 15 λεπτά, αλλά κατά μέσο όρο τα 15 λεπτά επαρκούν».

Για την αναβολή χειρουργείων στο Νοσοκομείο Παίδων

Για το μείζον ζήτημα της αναβολής επεμβάσεων και εξετάσεων στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», για το οποίο υπήρξε ανάληψη πρωτοβουλίας από το Υπ. Υγείας, μετά την συσσώρευση πολλών περιστατικών και την μεγέθυνση του χρόνου αναμονής, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας είπε ότι «από την προηγούμενη ηγεσία, τους κ. Κικίλια και Κοντοζαμάνη, οι κενές θέσεις αναισθησιολόγων που υπήρχαν είχαν καλυφθεί. Δώσαμε περισσότερα χρήματα στους ειδικευμένους. Υπάρχουν πάλι κενά και θα προκηρύξουμε νέες θέσεις για αναισθησιολόγους».

«Στο Νοσοκομείο Παίδων “H Αγία Σοφία” οι αναισθησιολόγοι ήταν 10. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αναρρωτική άδεια που αναστάτωσε το πρόγραμμα. Μίλησα εδώ και καιρό μαζί τους και αναφέρθηκαν και σε έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Ανοίξαμε την πλατφόρμα για μετακίνηση 40 νοσηλευτριών. Αναζητούμε αναισθησιολόγο σε άλλα νοσοκομεία, με εμπειρία στα παιδιά, για να μετακινηθεί», είπε η Μίνα Γκάγκα.

Στο σχόλιο του Γιώργου Παπαδάκη πως το ζήτημα λαμβάνει πλέον και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται σήμερα το Νοσοκομείο Παίδων, η Αν. Υπ. Υγείας απάντησε, μειδιώντας δηκτικά, «Ο κ. Τσίπρας 5 χρόνια δεν μπορεσε να λύσει το πρόβλημα το άφηνε να μεγαλώνει και τώρα θα πάει να το λύσει… ΟΚ!»

Αντιγριπικός εμβολιασμός και άμεσα

«Πάντα για την γρίπη η σύσταση είναι τα παιδιά 6 μηνών έως 5 ετών να εμβολιάζονται και μάλιστα νωρίς, γιατί η γρίπη είναι ένα σοβαρό νόσημα για τα παιδιά», είπε η κ. Γκάγκα, επισημαίνοντας πως «είναι επικαιροποιημένο κάθε χρόνο το εμβόλιο για την γρίπη» και ότι η επιδημία γρίπης έχει έρθει νωρίτερα φέτος.

Για τα κενά ιατρών στο ΕΣΥ

Για τις ελλείψεις ιατρών στο ΕΣΥ, η κ. Γκάγκα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Πύργου, λέγοντας «Προκηρύξαμε 4 θέσεις ιατρών και δεν πήγε κανένας. Υπάρχει θέμα εκεί. Δεν είχαμε κανέναν γιατρό που θέλει να πάει εκεί», προσθέτοντας πως είναι πολύ καλό το περιβάλλον εργασίας στο Νοσοκομείο του Πύργου και ότι ο Πύργος είναι μια μεγάλη πόλη και δεν είναι κάποιο νησί που υπάρχει και πρόβλημα με την στέγαση και το ύψος των ενοικίων.

«Το σύστημα φυλλοροεί εδώ και 10 χρόνια. Ενισχύθηκε με προσωπικό το σύστημα εν μέσω πανδημίας, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό σε κάποιες ειδικότητες. Στην Θεσσαλονίκη προκηρύξαμε 27 θέσεις αναισθησιολόγων και δεν υπήρξε ανταπόκριση», είπε η κ. Γκάγκα.

Αίσθηση και αντιδράσεις προκάλεσε η αποστροφή της κ. Γκάγκα, σε απάντηση για τις καθυστερήσεις στα ραντεβού και στις εξετάσεις ακόμη και παιδιών με ογκολογικά νοσήματα, πως «όταν χρειάζεται κάτι να γίνει πιέζουμε τα πράγματα και σε προσωπικό επίπεδο, καλούμε σε άλλο νοσοκομείο, καλούμε έναν διευθυντή που ξέρουμε, μετρούν και οι ανθρώπινες σχέσεις σε αυτά, για να γίνει η εξέταση στον χρόνο που πρέπει για τον οποιονδήποτε. Μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο ο γιατρός». Η κ. Γκάγκα τόνισε ότι «Προφανώς και δεν πρέπει να γίνονται έτσι τα πράγματα», προσέθεσε ωστόσο ότι «Καθυστερήσεις είχαμε πάντα στα νοσοκομεία. Τώρα έχουμε αρχίσει και καταγράφουμε τα προβλήματα για να αντιμετωπίσουμε ότι προκύπτει».

