Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!

Πεθερά "τσάκωσε" στις τουαλέτες τη νύφη να απατά τον γιο της. Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται...

Γάμος στην Αχαΐα έληξε από το πρώτο βράδυ.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια ενός γάμου στον Δήμο Ερυμάνθου η νύφη πιάστηκε επ' αυτοφώρω με τον εραστή της μέσα στην τουαλέτα του χώρου εστίασης που γινόταν το γλέντι.

Γαμπρός ένας άνδρας από την περιοχή, ενώ η νύφη από την Πάτρα. Αυτό όμως που δεν γνώριζε κανείς είναι ότι η νύφη διατηρούσε παράλληλη σχέση με Πατρινό.

Μάλιστα ο γαμπρός γνώριζε για τη «φιλία» (μέχρι εκεί έφταναν οι «γνώσεις» του για τον εραστή) και συμφώνησε να κληθεί ως καλεσμένος τόσο στη γαμήλια τελετή όσο και στη δεξίωση!

Η νύφη έδειχνε να είναι πολύ ευτυχισμένη και διασκέδαζε χορεύοντας στο γλέντι για τον γάμο της σε γνωστό χώρο δεξιώσεων της περιοχής. Κάποια στιγμή όμως, κατόπιν συνεννόησης με τον εραστή της, βρέθηκε μαζί του στην τουαλέτα.

«Γύρω στις 3 τα ξημερώματα τον κάλεσε στην τουαλέτα και φυσικά έφυγαν ξεχωριστά» είπε στο αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Η πεθερά όμως είχε «υποψιαστεί» εδώ και καιρό πως κάτι περίεργο συνέβαινε με τον «κολλητό» και «ενίοτε συνεργάτη» της νύφης και την ακολούθησε. Περίμενε λίγο, και ξαφνικά μπαίνει στην τουαλέτα και βλέπει τον «φίλο» μαζί με τη νύφη σε ερωτική περίπτυξη!

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο εραστής γρονθοκοπήθηκε από γαμπρό και ένα ακόμη άτομο ενώ φυσικά το ζευγάρι οδηγήθηκε την επομένη… σε διαζύγιο!

Αγνωστο παραμένει αν η νύφη συνεχίζει τη σχέση της με τον «δαρμένο» φίλο της.

