Πολιτική

Κύπρος: Καθημερινές πτήσεις από τη Μόσχα στα Κατεχόμενα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι, κάνοντας λόγο για έμμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους από την Ρωσία.

Μέσω Αττάλειας θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο πτήσεις από την Ρωσία στα κατεχόμενα σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, η οποία αναφέρει ότι στην πρώτη πτήση θα βρίσκεται και ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Οι ίδιες πηγές της εφημερίδας αναφέρουν ότι οι πτήσεις με το δρομολόγια Μόσχα – Αττάλεια – Ερτζάν θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα.

Η Γενί Σαφάκ σχολιάζει ότι το βήμα αυτό έγινε μετά την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία από τις ΗΠΑ, ενώ όπως αναφέρει ειδικοί στην Τουρκία εκτιμούν ότι η Ρωσία αναπτύσσει κινήσεις κατά των ΗΠΑ. Ο καθηγητής Ατά Ατούν δηλώσει στην Γενί Σαφάκ πως «εάν οι ΗΠΑ έχουν κάνει ένα βήμα, πρέπει να κάνει ένα βήμα και η Ρωσία». Σύμφωνα με τον Ατά Ατούν, η Ρωσία πρέπει να βρει μια φόρμουλα για την πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων στο Ερτζάν, ωστόσο μέχρι να βρεθεί αυτή η φόρμουλα οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω Αττάλειας. «Η Τουρκία είναι ο μόνος σύμμαχος της Ρωσίας στο μπλοκ του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία δεν θέλει να χάσει την Τουρκία», υποστηρίζει.

Ο Αναπληρωτής καθηγητής Εμετέ Γκιοζούγκιουζελί αναφέρει πως πτήση είχε γίνει και στο παρελθόν από το Αζερμπαϊτζάν αλλά μπλοκαρίστηκε. «Το γεγονός ότι ένα ρωσικό αεροπλάνο θα προσγειωθεί στην ‘τδβκ’ μπορεί να ερμηνευθεί ως αλλαγή άξονα στην ρωσική κυπριακή πολιτική», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Γενί Σαφάκ, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η πτήση αυτή από την Μόσχα σημαίνει ότι η Ρωσία αναγνωρίζει έστω και εν μέρει το ψευδοκράτος. Το μέλος της Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Τουρκίας (Tursab) Αλί Μπιλίρ δηλώσει ότι «πρόκειται για μια ευχάριστη εξέλιξη. Η ‘τδβκ’ θα έχει απευθείας τουρίστες από τη Ρωσία. Με αυτό θα μαλακώσει κάπως και ο τρόπος που βλέπουν οι άλλες χώρες την ‘τδβκ’. Εάν η Ρωσία αναγνωρίσει στο μέλλον την ‘τδβκ’, τότε θα την αναγνωρίσουν και άλλες χώρες».

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: “Μαϊμού” αστυνομικός χτύπησε και λήστεψε μετανάστη

Μεξικό: Σφαγή σε αίθουσα μπιλιάρδου!

Κολωνάκι: Ριφιφί σε αποθήκη με κοσμήματα