Κοινωνία

Καλλιθέα: άνδρας αυτοϊκανοποιείται έξω από δημοτικό σχολείο (βίντεο σοκ)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έχουν καταγραφεί σε βίντεο, με τον άνδρα να αυνανίζεται έξω δημοτικό σχολείο της Καλλιθέας.

Σάλος έχει ξεσπάσει, μετά από την ανάρτηση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενός βίντεο, στο οποίο σύμφωνα με το προφίλ στο οποίο αναρτήθηκε, ο καταγραφόμενος είναι ένας άνδρας ο οποίος αυτοϊκανοποιείται μέσα στο αυτοκίνητο του, το οποίο είναι σταθμευμένο έξω από δημοτικό σχολείο της Καλλιθέας.

Μάλιστα, ο άνδρας έχει κατεβασμένο και το τζάμι του αυτοκινήτου, δείχνοντας ότι δεν προσπαθεί καν να κρυφτεί, αλλά το αντίθετο!

Στην πόρτα του αυτοκινήτου υπάρχει η επιγραφή με στοιχεία μιας εταιρείας, στην οποία μέχρι πρότινος εργαζόταν ο εν λόγω άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Νίκος Νικολετάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, έχει απολυθεί με απόφαση της ιδιοκτησίας της επιχείρησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για την Κρήτη

Θεσσαλονίκη: Φιλόλογος εργαζόταν σε οίκο ανοχής για να σπουδάσει τον γιό της γιατρό