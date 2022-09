Life

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: “Το Πρωινό” μέσα στο σπίτι της οικογένειας (βίντεο)

Ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης και η κάμερα του ΑΝΤ1 περιηγούνται στους χώρους όπου διέμενε η οικογένεια. Ανατριχίλα προκαλεί το παιδικό δωμάτιο, στο οποίο ξεψύχησε η μικρή Ίριδα.

Μέσα στο σπίτι, όπου η προφυλακισμένη Ρούλα Πισπιρίγκου ζούσε με τον σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη και τα τρία τους παιδιά, τα οποία δεν είναι πια στη ζωή, βρέθηκαν η κάμερα του ΑΝΤ1 και ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης για την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Με εμφανή συγκινησιακή φόρτιση, περιηγήθηκαν στους χώρους του σπιτιού, στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού, αλλά και στο παιδικό δωμάτιο, εκεί όπου κοιμόντουσαν οι άτυχες Τζωρτζίνα, Μαλένα και Ίριδα, οι οποίες δολοφονήθηκαν από την ίδια τους την μητέρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το δωμάτιο, μέσα στο οποίο άφησε την τελευταία πνοή της η Ίριδα, είναι ένα μικρό, αλλά προσεγμένο δωμάτιο, με πολύχρωμα αυτοκόλλητα στους τοίχους. Σε αυτό βρίσκονταν η παιδική κούνια, αλλά και το κρεβάτι στο οποίο κοιμόταν η άτυχη Τζωρτζίνα.

Στο σπίτι, στο οποίο Ρούλα Πισπιρίγκου και Μάνος Δασκαλάκης έζησαν 7 χρόνια, έχουν απομείνει ελάχιστα έπιπλα, καθώς η μητέρα της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου άδειασε προ ημερών το σπίτι, προκειμένου αυτό να παραδοθεί στους συγγενείς και κληρονόμους της σπιτονοικοκυράς, Ευγενίας Κούτρα, ώστε να διατεθεί προς πώληση.

Εντύπωση προκαλεί ένα διακοσμητικό τοίχου στην κουζίνα του σπιτιού, που γράφει «Σε αυτό το σπίτι είμαστε αληθινοί. Κάνουμε λάθη, λέμε συγγνώμη, δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες, δίνουμε αγκαλιές, συγχωρούμε, μιλάμε δυνατά, κάνουμε υπομονή, αγαπάμε»

Αντί 300.000 ευρώ πωλείται το σπίτι

Σε λίγες ημέρες μπαίνει και επίσημα στο σπίτι που έμεναν η Ρούλα Πισπιρίγκου και ο Μάνος Δασκαλάκης στην Πάτρα

Ο δικηγόρος των συγγενών και κληρονόμων της σπιτονοικοκυράς, Κωνσταντίνος Λέων, είπε ότι το σπίτι είναι προς πώληση και το ζητούμενο αντίτιμο ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.

Μάλιστα, ανέφερε πως έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αγορά του.

