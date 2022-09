Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία – Κρήτη: Σε νοσοκομείο 2 γυναίκες μετά από ξυλοδαρμό

Το πρώτο περιστατικό αφορά ζευγάρι που έκανε διακοπές στην Σταλίδα. Στο δεύτερο περιστατικό ο σύζυγος μέθυσε κι έσπασε στο ξύλο τη γυναίκα του.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, καθώς τις προηγούμενες ώρες οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο ακόμη συλλήψεις, στο Ηράκλειο.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη στην Σταλίδα, ανάμεσα σε ένα ζευγάρι τουριστών, το βράδυ της Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένα ζευγάρι Πολωνών σε ξενοδοχείο της Σταλίδας όπου διαμένει, άρχισε για άγνωστο λόγο να τσακώνεται.

Τότε σύμφωνα με την καταγγελία, ο 34χρονος επιτέθηκε στην 22χρονη σύντροφό του, χτυπώντας την με τα χέρια και τα πόδια. Η κοπέλα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 34χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Γύρισε σπίτι μεθυσμένος και την χτύπησε

Παράλληλα, σε περιοχή του Ηρακλείου, μια 43χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας της, το βράδυ της Πέμπτης γύρισε στο σπίτι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, και άρχισε να την χτυπά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου γιατροί περιέθαλψαν τα τραύματά της.

Ο 42χρονος άνδρας, συνελήφθη και είναι κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία.

