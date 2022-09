Τεχνολογία - Επιστήμη

Η Σαουδική Αραβία στέλνει γυναίκα αστροναύτη στο διάστημα

Εντυπωσιακή εξέλιξη σε μια χώρα που μέχρι πριν 4 χρόνια, απαγόρευε στις γυναίκες να οδηγούν αυτοκίνητο.

Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε το δικό της πρόγραμμα αστροναυτών και μάλιστα στο πρώτο ταξίδι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΣΣ) το 2023 προγραμματίζεται η αποστολή γυναίκας αστροναύτη - κάτι μάλλον απρόσμενο για τη συγκεκριμένη συντηρητική ισλαμική χώρα, όπου έως το 2018 οι γυναίκες απαγορευόταν να οδηγούν αυτοκίνητα. Εφόσον αυτό συμβεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα αστροναύτης από τον αραβικό κόσμο γενικότερα.

Η αποστολή θα γίνει σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Axiom Space και με σκάφος μια άλλης αμερικανικής εταιρείας, της Space X. Η γυναίκα αστροναύτης θα συνοδεύεται από άλλον έναν Σαουδάραβα αστροναύτη και δύο Αμερικανούς, στο πλαίσιο της δεύτερης ιδιωτικής αποστολής της Axiom στον ΔΣΣ στις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.

«Το διάστημα ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα και αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Axiom Space είναι στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσει μια νέα συνεργασία με τη Σαουδική Επιτροπή Διαστήματος, προκειμένου να εκπαιδεύσει και να στείλει στο διάστημα Σαουδάραβες αστροναύτες, μεταξύ των οποίων την πρώτη γυναίκα», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικλ Σουφρεντίνι.

Στο Διάστημα έχει ήδη βρεθεί στο παρελθόν ένας Σαουδάραβας, ο πρίγκιπας Σουλτάν μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, οποίος είχε πετάξει με το αμερικανικό διαστημικό λεωφορείο Discovery το 1985. Υπενθυμίζεται ότι από τις αραβικές χώρες το πιο προχωρημένο και φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα διαθέτουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι που ασφαλώς δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τη Σαουδική Αραβία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ και Ναυτεμπορική

