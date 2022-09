Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: Σύλληψη εκπαιδευτικού με πάνω από 9000 αρχεία

Τα αρχεία περιλαμβάνουν ανατριχιαστικές φωτογραφίες και βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο ανηλίκων, νεότερων των 15 ετών.

Εκπαιδευτικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή πλήθους αρχείων παιδικής πορνογραφίας. Είχε προηγηθεί έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, κατά την οποία εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 56χρονου συλληφθέντα κατασχέθηκαν από σκληρό δίσκο και ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης (usb) συνολικά πάνω από 9.000 αρχεία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα αρχεία περιλαμβάνουν φωτογραφίες και βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο ανηλίκων, νεότερων των 15 ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με παιδιά κάτω των 15 ετών.

Ο 56χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και παραμένει υπό κράτηση.

