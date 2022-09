Συνταγές

Τσιζκέικ από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια εύκολη συνταγή, το "τσιζκέικ της τεμπέλας", μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράζεται τα μυστικά της, μέσα από την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Μια εξαιρετική συνταγή για τσιζκέικ που δεν απαιτεί ψήσιμο και μπορεί να γίνει, ακόμη και δίχως να χρησιμοποιηθεί μίξερ, ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι ένα εύκολο τσιζκέικ, που γίνεται σε 5', θα το έλεγε κανείς και «τσιζκέικ της τεμπέλας».

Για τη βάση

250 γρ. μπισκότα digestive

125 γρ. βούτυρο λιωμένο (σε θερμ. δωμ.)

Για την κρέμα

250 γρ. κρύα κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

500 γρ. τυρί κρέμα

60 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

60 γρ. ζάχαρη άχνη

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 κ.γ. βανίλια ή κάψουλα

1 λεμόνι (ξύσμα)

Για τη σάλτσα βύσσινο

1 συσκ. κομπόστα βύσσινο

1½ κ.σ. κοφτή κορν φλάουρ

Για την βάση του cheesecake

Αλέθουμε τα μπισκότα digestive στο μίξερ και τα κάνουμε σκόνη.

Προσθέτουμε το βούτυρο και χτυπάμε τα υλικά να βραχούν καλά τα μπισκότα και να γίνουν σαν βρεγμένη άμμος.

Σε φόρμα δαχτυλίδι 20 ή 22 εκ. στρώνουμε το μίγμα μπισκότου.

Πατάμε καλά με την ανάποδη του κουταλιού ή με ένα ποτήρι ώστε να κολλήσει η βάση να γίνει συμπαγής, και να μην έχει κενά. Αν θέλουμε ανασηκώνουμε πλαϊνό τοίχωμα μπισκότου στην φόρμα.

Ισιώνουμε την επιφάνειά του μπισκότου με το κουτάλι.

Παγώνουμε την βάση μπισκότου στην συντήρηση του ψυγείου μέχρι να ετοιμάσουμε την κρέμα. Εναλλακτικά για πιο τραγανή βάση, ψήνουμε την βάση μπισκότου σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα για 10΄ και το αφήνουμε να κρυώσει τελείως.

Για την κρέμα του τσιζκέικ

Αφήστε το τυρί κρέμα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Βάζουμε το τυρί κρέμα σε ένα μπολ και με μίξερ χειρός ή σύρμα ανάδευσης χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα σε χαμηλή ταχύτητα να αφρατέψει και να γίνει βελούδινη κρέμα.

Προσθέτουμε την ζάχαρη, την αχνή, τον χυμό λεμονιού, την βανίλια και το ξύσμα.

Χτυπάμε με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε την κρύα κρέμα γάλακτος και με το μίξερ χειρός χτυπάμε να σφίξει και να γίνει το μίγμα παχύρρευστο. Όλη η διαδικασία διαρκεί περίπου 2’.

Βγάζουμε την παγωμένη βάση του τσίζκεικ από το ψυγείο.

Αδειάζουμε την κρέμα τυριού πάνω στο μπισκότο και με απαλές κινήσεις ισιώνουμε την επιφάνεια.

Τοποθετούμε τη φόρμα με το γλυκό στο ψυγείο να παγώσει και να σταθεροποιηθεί.

Για την σάλτσα βύσσινο

Τοποθετούμε ένα σουρωτήρι πάνω σε μικρή κατσαρόλα.

Ανοίγουμε την συσκευασία κομπόστα βύσσινο και στραγγίζουμε καλά τα βύσσινα.

Αφήνουμε τα βύσσινα στο σουρωτήρι να στραγγίσουν καλά.

Ρίχνουμε κορν φλάουρ στον χυμό βύσσινο και ανακατεύουμε με το σύρμα να διαλυθεί το κορν φλάουρ πριν το βάλουμε στη χαμηλή φωτιά.

Βάζουμε την κατσαρόλα με το χυμό σε χαμηλή φωτιά.

Ανακατεύοντας συνέχεια με σύρμα αφήνουμε να πήξει και δέσει για 2΄-3΄ να γίνει σάλτσα πυκνή.

Αποσύρουμε την σάλτσα από τη φωτιά και προσθέτουμε τα στραγγισμένα βύσσινα. Ανακατεύουμε τα φρούτα μέσα στην σάλτσα.

Αφήνουμε τη σάλτσα να κρυώσει για 10’

Αδειάζουμε την σάλτσα πάνω στο μισοπαγωμένο cheesecake.

Βάζουμε ξανά το cheesecake στο ψυγείο και το αφήνουμε να παγώσει καλά για μερικές ώρες (3-4) η ακόμα καλύτερα για μία νύχτα να σταθεροποιηθεί σωστά

Το cheesecake διατηρείται για 3-4 ημέρες στο ψυγείο.

Μυστικά

Αφήστε το γλυκό να παγώσει καλά για μερικές ώρες στο ψυγείο και να σταθεροποιηθεί η κρέμα του.

Ο χυμός λεμονιού εκτός από την οξύτητα που δίνει στην κρέμα βοηθάει και στο να σταθεροποιηθεί η κρέμα τυριού.

Η βάση του τσιζκέικ, μπορεί να μπει στη φόρμα κι απλά να την παγώσετε στο ψυγείο να σφίξει, αντί να την ψήσετε για 10΄. Όμως έτσι θα γίνει πιο σφιχτή και πιο συμπαγής. Ψήνοντάς την για μόνο 10΄, γίνεται τριφτή, αφράτη και πολύ μπισκοτένια.

Η κρέμα του τσιζκέικ, δεν χρειάζεται ψήσιμο όπως στη συνταγή για το αμερικάνικο cheesecake, όμως χρειάζεται υπομονή για μερικές ώρες να παγώσει ώστε να κόβεται σε κομμάτια.

Σημαντικό είναι, να αφήσετε την σάλτσα βύσσινο να γίνει χλιαρή και μετά να την στρώσετε πάνω στο τσιζκέικ.

Αν έχετε γλυκό κουταλιού βύσσινο, ή φράουλα, ή άλλο γλυκό, εννοείται ότι μπορεί να αντικαταστήσετε τη σάλτσα βύσσινο και να σερβίρετε το τσιζκέικ με γλυκό κουταλιού της αρεσκείας σας. Όμως η σάλτσα βύσσινο που σας δίνω, είναι το κάτι άλλο σε υφή και γεύση και γίνεται σε 2΄.

Για να μην τρίβεται η βάση του τσιζκέικ (cheesecake) με τα μπισκότα πρέπει να αλέσετε σε σκόνη τα μπισκότα πολύ καλά και να τα ενσωματώσετε πολύ καλά με το βούτυρο. Έτσι, η βάση μπισκότου θα κόβεται σε κομμάτια και δεν θα σκορπίζει.

Και μην ξεχάσετε, η κρέμα γάλακτος που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι κρύα και πλήρης, να έχει 35% λιπαρά και πάνω. Μόνο έτσι θα πήξει η κρέμα του cheesecake και θα σταθεροποιηθεί.

