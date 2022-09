Κοινωνία

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί το Σαββατοκύριακο

Ποιοι σταθμοί κλείνουν το Σαββατοκύριακο και πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες.

Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Σάββατο 24/09/2022 και Κυριακή 25/09/2022, οι σταθμοί του Μετρό «ΝΙΚΑΙΑ», «ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ» και «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» λόγω της διενέργειας δυναμικών δοκιμών από τον επίσταθμο Αγ. Μαρίνας μέχρι το Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο της επικείμενης λειτουργίας τηςεπέκτασης της Γραμμής προς Πειραιά.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ , αυτό το Σαββατοκύριακο , η Γραμμή 3 θα λειτουργεί στο τμήμα «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ».

Οι επιβάτες στο τμήμα Αγ. Μαρίνα - Νίκαια, θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή «Χ50 Αγ. Μαρίνα - Νίκαια», που θα θέσει σε λειτουργία ο ΟΑΣΑ.

