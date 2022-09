Κοινωνία

Φουρθιώτης για “στημένους” πυροβολισμούς στο σπίτι του: Είναι σενάριο των αστυνομικών

Αθώος δήλωσε ο Μένιος Φουρθιώτης για την σκηνοθετημένη επίθεση στο σπίτι. Τι κατέθεσαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο.

Αθώος δήλωσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο τηλεπαρουσιαστής Μένιος Φουρθιώτης, ο οποίος δικάζεται, μαζί με άλλους τρεις κατηγορούμενους, για τις σκηνοθετημένες επιθέσεις έξω από το σπίτι του τον Απρίλιο του 2021, αποδίδοντας την όλη υπόθεση σε «σενάριο από αστυνομικά όργανα».

Η διαδικασία προχώρησε σήμερα στην εξέταση των πρώτων μαρτύρων, αστυνομικοί που είχαν επιληφθεί μετά τη μία από τις δύο δήθεν επιθέσεις στο σπίτι του βασικού κατηγορούμενου, καθώς το δικαστήριο αρνήθηκε να δώσει νέα διακοπή στη δίκη, η οποία ζητήθηκε από συνηγόρους υπεράσπισης. Οι δικαστές, επικαλούμενοι τη συμπλήρωση -σε λίγες ημέρες- 18 μηνών για τους δύο από τους συγκατηγορούμενους του Φουρθιώτη που παραμένουν κρατούμενοι, αποφάσισαν την πρόοδο της δίκης.

Ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης, αμέσως μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, κλήθηκε να δηλώσει εάν αποδέχεται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Όπως ανέφερε, είναι αθώος και «θα αποδειχθεί από την ακροαματική διαδικασία ότι είναι σενάριο από τα αστυνομικά όργανα». Αθώοι δήλωσαν και οι τρεις συγκατηγορούμενοί του.

Στο βήμα του μάρτυρα κλήθηκε αστυνομικός, ο οποίος μαζί με συναδέλφους του τα ξημερώματα της 16ης Απριλίου 2021, οπότε είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί με καλάσνικοφ έξω από το σπίτι του Φουρθιώτη στον Διόνυσο, εντόπισε μοτοσυκλέτα με δύο αναβάτες στην περιοχή της Κηφισιάς, η οποία θεωρήθηκε ύποπτη γιατί δεν είχε πινακίδα και πίσω φως.

Στο κατηγορητήριο σημειώνεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι ως δράστες των πυροβολισμών, κατ' εντολή του Μένιου Φουρθιώτη, κατά την απομάκρυνσή τους από το σημείο έπεσαν σε μπλόκο της αστυνομίας και άρχισαν να πυροβολούν.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι ο συνοδηγός της μηχανής είχε στην πλάτη έναν σάκο, από τον οποίο εξείχε ένα μακρύκανο όπλο. «Έστριψε το σώμα του αριστερά, μας σημάδεψε και άρχισε να πυροβολεί 3-4 φορές. Τον σάκο τον απέρριψαν στη συνέχεια, ήταν σκουρόχρωμος», είπε ο αστυνομικός.

Κατάθεση έδωσε και δεύτερος αστυνομικός που μετέβη στη λεωφόρο Θησέως στην Κηφισιά μετά από σήμα του κέντρου τους ότι συνάδελφοί του δέχθηκαν επίθεση. «Βρήκαμε τους κάλυκες και έναν σάκο στην κάθοδο προς Αθήνα. Περισυλλέξαμε τα πειστήρια και τα αποδώσαμε», ανέφερε ο μάρτυρας.

Οι καταθέσεις των αστυνομικών αμφισβητήθηκαν από την υπεράσπιση, με τον συνήγορο από την πλευρά των κατηγορουμένων να ζητά να διωχθεί για ψευδορκία ο δεύτερος αστυνομικός.

Νωρίτερα, η υπεράσπιση υπέβαλε ενστάσεις, μεταξύ των οποίων ένσταση ακυρότητας της κλήσης και ακυρότητας της προδικασίας. Το δικαστήριο απέρριψε κάποιες από αυτές, ενώ επιφυλάχθηκε να αποφασίσει για κάποιες άλλες.

Η δίκη συνεχίζεται.

