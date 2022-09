Κοινωνία

Δυτική Αττική: Διακίνηση ναρκωτικών με… “ταξί αγκαζέ” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις και αναζητείται ακόμη ένα άτομο, ενώ κατασχέθηκαν και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής κατά την διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών και του Ζεφυρίου. Στην επιχείρηση αυτή, για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της ΟΠΚΕ, καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, δύο άνδρες ηλικίας 31 και 53 ετών και δύο γυναίκες 50 και 34 ετών, με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας 36χρονος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 31χρονος εντοπίστηκε να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό των άλλων κατηγορουμένων, μέσα σε ταξί, τρεις συσκευασίες με ηρωίνη βάρους 1.240 γραμμαρίων, καθώς και μία ακόμα συσκευασία, επιμελώς κρυμμένη σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη πίσω από την οθόνη στερεοφωνικού συστήματος του οχήματος, που περιείχε 265 γραμμάρια ηρωίνης.

Όπως εξακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα, ο 31χρονος παρέλαβε τις συγκεκριμένες ποσότητες από το σπίτι του 53χρονου και της 50χρονης, μέσω των άλλων κατηγορούμενων, ενώ τις έκρυψαν μέσα στο ταξί με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν πέντε έρευνες σε σπίτια, όπου κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: 1.505 γραμμάρια ηρωίνης, ζυγαριά ακριβείας, δύο αυτοκίνητα εκ των οποίων το ένα ταξί, το χρηματικό ποσό των 3.204,8 ευρώ, 5 κινητά τηλέφωνα, συσκευή καταγραφής και 5 κάμερες ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: “Μαϊμού” αστυνομικός χτύπησε και λήστεψε μετανάστη

Θεσσαλονίκη: Φιλόλογος εργαζόταν σε οίκο ανοχής για να σπουδάσει τον γιό της γιατρό

Κολωνάκι: Ριφιφί σε αποθήκη με κοσμήματα