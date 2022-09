Πολιτική

Ερντογάν για Άλωση της Τριπολιτσάς: Δεν θα ξεχάσουμε την σφαγή των μουσουλμάνων

Εκτός ορίων ο Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος με ανάρτησή του διαστρεβλώνει την Ιστορία.

Νέο παραλήρημα από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε tweet του αναφέρεται στην Άλωση της Τριπολιτσάς και λέει ότι η Τουρκία δεν τη ξεχνά.

Ο Τούρκος πρόεδρος, επιμένοντας στην εθνικιστική ρητορική, φτάνει στο σημείο να κάνει ανάρτηση για την Αλωση της Τριπολιτσάς που σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1821.

To προκλητικό tweet Ερντογάν

«Δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε τη Σφαγή της Τριπολιτσάς, που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, κατά την οποία χιλιάδες μουσουλμάνοι Τούρκοι, Αλβανοί αδελφοί μας και Εβραίοι δολοφονήθηκαν βάναυσα και βάρβαρα» επισημαίνει ο Τούρκος πρόεδρος.

23 Eylul 1821 gunu gerceklestirilen, binlerce Musluman Turk’un, Arnavut kardeslerimizin ve Yahudilerin ac?mas?zca, barbarca katledildigi Tripolice Katliam?’n? unutmad?k, unutmayacag?z. pic.twitter.com/3dTd0Fl1n2

— Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) September 23, 2022

