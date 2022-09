Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Ο Σπίρτζης κατέθεσε για το Predator

Για την παγίδευση του κινητού του με το Predator κατέθεσε ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ.

«Λεπτομερή κατάθεση» στον εισαγγελέα σχετικά με την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με Predator έδωσε ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης και προσκόμισε «όλα τα απαραίτητα στοιχεία αλλά και νέα στοιχεία σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση», όπως δήλωσε ο ίδιος εξερχόμενος από τα δικαστήρια. «Ένα από αυτά είναι η πιστοποίηση από το citizen lab του Καναδά ότι τα μηνύματα αυτά είναι μηνύματα επιμόλυνσης με Predator», είπε και συνέχισε:

«Θα ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι η προσπάθεια συγκάλυψης, η προσπάθεια να μην έρθουν να καταθέσουν οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι για τις παρακολουθήσεις με Predator, η προσπάθεια να αποσυνδεθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η κυβέρνηση από τις παρακολουθήσεις με Predator, θα πέσει στο κενό».

Χαρακτήρισε «αθλιότητα, που είναι έξω και από το νομικό και τον πολιτικό πολιτισμό, να επιχειρούν ακόμη και να μη συνεδριάσει για την συγκεκριμένη υπόθεση η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής» και τόνισε: «Το μόνο που θα καταφέρουν θα είναι μία ολιγοήμερη παράταση. Μιας και εκεί θα κριθούν από την πλευρά της αντιπολίτευσης να καταθέσουν και ο κ. Κοντολέων, και ο νυν διοικητής της ΕΥΠ, και η κυρία Βλάχου, και όσα φυσικά πρόσωπα και στελέχη της ΕΥΠ και έξω από την ΕΥΠ, ιδιώτες, εμπλέκονται με τις παρακολουθήσεις με Predator».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν έχει "στοιχεία που δείχνουν πού υποψιάζεται ότι υπάρχει εμπλοκή της ΕΥΠ" και αν τα είπε στον εισαγγελέα, ο Χρ. Σπίρτζης απάντησε: «Θα σας πω από αυτά που και οι ίδιοι οι συνάδελφοί σας δημοσίευσαν. Ο κύριος Ράμμος ενημέρωσε την εξεταστική επιτροπή ότι δόθηκε εντολή διαγραφής των στοιχείων για την παρακολούθηση από την ΕΥΠ του κ. Ανδρουλάκη, στις 29 Ιουλίου. Την ημέρα δηλαδή που ο κ. Ανδρουλάκης προσέφυγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έκανε μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά όμως του κ. Ανδρουλάκη δεν αφορούσε την παρακολούθηση της ΕΥΠ, αφορούσε στην παρακολούθησή του με Predator όπως τον είχαν ενημερώσει από τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό από μόνο του, δείχνει την εμπλοκή και τη συνεργασία που είχε ο διοικητής της ΕΥΠ, αλλά και τη γνώση που είχε, για την παρακολούθηση με Predator και την απόπειρα παρακολούθησης με Predator, και του Νίκου Ανδρουλάκη και όλων των υπολοίπων. Και θα δούμε στο άμεσο μέλλον, πόσοι ακόμη έχουν παρακολουθεί και από την ΕΥΠ με την νομότυπη διαδικασία και από το ίδιο κέντρο, με Predator».

Τέλος, σε ερώτηση αν έχει προτείνει μάρτυρες, απάντησε καταφατικά.

