Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Συνεχίζει κανονικά στα τέσσερα ιδρύματα

Διαψεύδει δημοσίευμα που θέλει «προσωρινό φρένο» στις Ο.Π.Π.Ι η Ελληνική Αστυνομία.

Διαψεύδει δημοσίευμα αναφέρει ότι «παγώνει» η παρουσία της Αστυνομίας των ΑΕΙ η Ελληνική Αστυνομία, διαβεβαιώνοντας ότι, οι Ο.Π.Π.Ι. θα βρίσκονται κανονικά στα τέσσερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι οι Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους και στα τέσσερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ, ΑΠΘ) που έχουν οριστεί.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία των δυνάμεων αυτών στους χώρους των πανεπιστημίων πραγματοποιείται πάντα σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες πρυτανικές αρχές, στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχεδίων ασφαλείας που έχουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Συνεπώς, σημερινό δημοσίευμα ιστοσελίδας που αναφέρεται σε «προσωρινό φρένο» των περιπολιών των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

