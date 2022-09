Υγεία - Περιβάλλον

Σύγκριση Ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής με τη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Γράφει ο Βασίλειος Μυγδάλης, Ουρολόγος – Ρομποτικός Χειρουργός, Διευθυντής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Από την έλευση της ρομποτικής χειρουργικής το 2000, η ρομποτική ριζική προστατεκτομή, λόγω καρκίνου του προστάτη, αποτελεί σήμερα, την δημοφιλέστερη χειρουργική προσέγγιση στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου.

Πρόσφατα, μια μεγάλη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία από το 2014 έως το 2019, δημοσιοποίησε τα αποτελέσματά της μετά από 12 μήνες παρακολούθησης. Οι ασθενείς, που συγκρίθηκαν σε αυτή τη μελέτη, είχαν υποβληθεί για καρκίνο του προστάτη σε ρομποτική ριζική προστατεκτομή και σε λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή.

Σε σχέση με την εγκράτεια των ούρων, η μελέτη έδειξε υπεροχή της ρομποτικής με σημαντική διαφορά 8.7% στα ποσοστά εγκράτειας (καθόλου χρήση πάνας/πάνας ασφαλείας) στους 3 μήνες, μεταξύ των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε ρομποτική ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων (στυτικών πλεγμάτων) σε σύγκριση με την λαπαροσκοπική, διαφορά 7.5% στους 6 μήνες και διαφορά 3.2% στους 12 μήνες μετά το χειρουργείο.

Σχετικά με την στυτική ικανότητα, οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ρομποτική ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων (στυτικών πλεγμάτων), ανέφεραν 15% υψηλότερα ποσοστά στυτικής λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της 12μηνης παρακολούθησης. Η ανωτερότητα της ρομποτικής στην ανάκτηση της στυτικής ικανότητας τεκμηριώθηκε επίσης και με ειδικά ερωτηματολόγια στους 3 και στους 12 μήνες.

Η μελέτη αυτή αποτελεί, μέχρι σήμερα, την μεγαλύτερη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη τυφλή μελέτη που συνέκρινε την ρομποτική ριζική προστατεκτομή με την λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή, λόγω καρκίνου του προστάτη.

Συμπερασματικά, η μελέτη κατέδειξε και τεκμηρίωσε, ότι οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, που έχουν καλή στυτική λειτουργία και που θα υποβληθούν σε ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων (στυτικών πλεγμάτων), ωφελούνται με την ρομποτική σε σύγκριση με την λαπαροσκοπική, καθώς παρουσιάζουν καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα, με υψηλότερα ποσοστά πρώιμης εγκράτειας ούρων και υψηλότερα ποσοστά στυτικής ικανότητας μετά την χειρουργική επέμβαση.

Η υπεροχή της ρομποτικής σε σύγκριση με την λαπαροσκοπική, οφείλεται στην ευχέρεια που παρέχει η ρομποτική τεχνολογία (τρισδιάστατη όραση, μεγέθυνση, και κυρίως ευελιξία και ακρίβεια κινήσεων) για καλύτερη και λεπτομερέστερη διατήρηση των ιστών, των αγγείων και νεύρων κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

















