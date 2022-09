Χίλαρι Μαντέλ: Πέθανε η συγγραφέας

Η βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέας έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός της οίκος.

Η Χίλαρι Μαντέλ, η Βρετανίδα συγγραφέας της βραβευθείσας τριλογίας των Τυδώρ "Γουλφ Χολ", πέθανε ήσυχα χθες, Πέμπτη, σε ηλικία 70 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο εκδοτικός οίκος που εξέδιδε τα βιβλία της.

Το "Γουλφ Χολ" ("Wolf Hall"), που κυκλοφόρησε το 2009, και το δεύτερο μέρος της τριλογίας "Γεράκια" ("Bring up the Bodies") που κυκλοφόρησε τρία χρόνια αργότερα, πούλησαν από κοινού περισσότερα από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και κέρδισαν αμφότερα το βραβείο Booker, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί για δύο βιβλία της ίδιας τριλογίας.

Το τελευταίο της σειράς, "The Mirror & the Light", κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020.

"Με μεγάλη λύπη ο HarperCollins ανακοινώνει πως η συγγραφέας ντέιμ Χίλαρι Μαντέλ πέθανε ήσυχα, έχοντας δίπλα της στενά μέλη της οικογένειάς της και φίλους χθες", αναφέρει μια δήλωση στον ιστότοπο του εκδοτικού οίκου που εξέδιδε τα βιβλία της, 4th Estate Books, που ανήκει στον HarperCollins.

"Θα θυμόμαστε πάντα τη Χίλαρι Μαντέλ ως μια αληθινά αυθεντική συγγραφέα. Αφήνει πίσω της ένα αξιοσημείωτο σώμα δουλειάς που εμπνέει αναγνώστες σε όλο τον κόσμο."

Το "Γουλφ Χολ", που γυρίστηκε σε σειρά από το BBC, πραγματεύεται την ιστορία του Τόμας Κρόμγουελ, γιου ενός ταπεινού σιδερά που έφθασε να γίνει ο πιο ισχυρός σύμβουλος του βασιλιά Ερρίκου Η' προτού πέσει σε δυσμένεια και οδηγηθεί σε ένα φρικτό τέλος.

"Το αιχμηρό χιούμορ της, η στιλιστική τόλμη, η δημιουργική φιλοδοξία και η εκπληκτική ιστορική διορατικότητά της την κατατάσσουν μεταξύ των μεγαλύτερων μυθιστοριογράφων της εποχής μας", δήλωσε ο λογοτεχνικός πράκτοράς της στο AM HEATH Μπιλ Χάμιλτον.

Ο Χάμιλτον δήλωσε πως η Μαντέλ, που είχε μιλήσει για το πόσο υπέφερε από μακροχρόνιο πόνο και κόπωση που είχαν προκληθεί από ενδομητρίωση, είχε αντιμετωπίσει "με θάρρος" τα χρόνια προβλήματα υγείας της.

Γεννημένη το 1952 στο Ντέρμπισαϊρ (κεντρική Αγγλία), σε μια οικογένεια ιρλανδικής καταγωγής, η Χίλαρι Μαντέλ (το πατρικό της επίθετο ήταν Τόμσον) μεγάλωσε με το 'μειονέκτημα' να είναι "γυναίκα, από τον Βορρά και φτωχή", έγραφε στο βιβλίο προσωπικών αναμνήσεων "Giving Up the Ghost" που κυκλοφόρησε το 2003.

Η Μαντέλ σπούδασε νομικά στο London School off Economics και στο Sheffield University και εργάστηκε αρχικά ως κοινωνική λειτουργός. Άρχισε να γράφει λογοτεχνία όταν ζούσε στην Μποτσουάνα επί πέντε χρόνια με τον γεωλόγο σύζυγό της Τζέραλντ ΜακΓιούεν.

Το ζευγάρι χώρισε, ένας χωρισμός που η Μαντέλ είχε αποδώσει στην ασθένειά της και στο γεγονός ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά λόγω της θεραπευτικής αγωγής που ελάμβανε για αυτήν, όμως αργότερα ξαναπαντρεύτηκε.

Η Μαντέλ έζησε επίσης στη Σαουδική Αραβία για τέσσερα χρόνια και επέστρεψε στη Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το πρώτο μυθιστόρημά της "Every Day is Mother's Day" κυκλοφόρησε το 1985. Συνολικά έγραψε 17 βιβλία.

"Τόσο τρομερά δυσάρεστα νέα. Είναι αδύνατο να υπερβάλουμε τη σημασία και τη λογοτεχνική κληρονομία που αφήνει πίσω της η Χίλαρι Μπαντέλ. Η λαμπρή τριλογία της Γουλφ Χολ ήταν το επιστέγασμα ενός εξαιρετικού σώματος δουλειάς. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη", έγραψε η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, στο Twitter.

