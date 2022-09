Πολιτισμός

Έκθεση ζωγραφικής: Βασίλης Βαγιάννης - “Ένα ταξίδι στο φως”

Ο Πνευματικός Όμιλος Κύπρου παρουσιάζει έργα του σπουδαίου ζωγράφου, Βασίλη Βαγιάννη, στην έκθεση ζωγραφικής υπό τον τίτλο “Ένα ταξίδι στο φως”.

Ο Πνευματικός Όμιλος Λεμεσού Κύπρου αναγγέλλει την Έκθεση του εξαίρετου ζωγράφου Βασίλη Βαγιάννη, της οποίας είναι και οργανωτής.

Θέμα της Έκθεσης: «ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ»

Τα εγκαίνια της έκθεσης, που θα πραγματοποιηθούν στο MEDITERRANEAN BEACH HOTEL της Λεμεσού, θα τελέσει ο έντιμος Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης ο οποίος και θα απευθύνει χαιρετισμό.

Μήνυμα του Βασίλη Βαγιάννη

«Χρώμα. Χρώμα που μεταφέρεται με συχνότητες. Χρώμα που μπλέκεται και μεταδίδεται μέσω του φωτός. Φτάνει στα μάτια μας, φτάνει στην καρδιά μας με παλμικές κινήσεις.

Παλμός στην πινελιά μου. Παλμός που τραντάζει την παλέτα μου, όπως οι νότες την λύρα, το βιολί.

Χρώματα που πάλλονται και χορεύουν αναμεταξύ τους δημιουργώντας αρμονία. Την χρωματική αρμονία που δίνει τροφή στην ψυχή του ανθρώπου. Που τον ανυψώνει, μεταφέροντάς τον σε μια άλλη διάσταση. Καταφέρνει να ανοίξει την ψυχή του και τελικά να βρει την πολυπόθητη εσωτερική πληρότητα. Βιώνοντας αυτή την πληρότητα που σου χαρίζεται μέσω της τέχνης, βλέπεις τελικά την ομορφιά που θα σώσει τον κόσμο.

Η ομορφιά… η αρμονική εικόνα… το αρμονικό ηχόχρωμα…

Αυτός είναι ο στόχος μου με το πινέλο στα χέρια και το κεφάλι σκυμμένο μέσα στην καρδιά. Να παρουσιάσω κάτι που να μιλάει όχι μόνο στα μάτια, αλλά και στην ψυχή του κόσμου. Που θα του δώσει την δύναμη να απαλλαχτεί από τα δεσμά των δυσκολιών του, των αδιεξόδων των καιρών, και θα αντικρύσει το φως. Το φως στο βάθος του τούνελ του διανύει.

Από μέσα μου αναβλύζει η αγάπη για την ζωγραφική. Η ελεύθερη δημιουργική έκφραση που βγαίνει από μέσα μου και αποτυπώνεται στον καμβά. Ποικιλία θεμάτων, τεχνικής και μοτίβων με συναρπάζουν. Δεν ακολουθώ το τετριμμένο, δεν επαναπαύομαι σε αυτό. Όπως η φύση αδιάκοπα εξελίσσεται, έτσι προσπαθώ και εγώ.

Σκάβω μέσα μου προσπαθώντας να παρουσιάσω τον καλύτερό μου εαυτό και να τον καταθέσω επάνω στον καμβά. Να αποτυπώσω την ομορφιά και να επικοινωνήσω μαζί σας. Με όλους σας και με τον καθέναν ξεχωριστά. Μια επικοινωνία με βαθύτερα νοήματα, μια επικοινωνία δια μέσου της τέχνης. Σε ένα ανώτερο επίπεδο, το οποίο επιτυγχάνεται και με την βοήθεια της μετάδοσης του πολιτισμού. Μια επικοινωνία διαφορετική από τις άλλες, που πραγματοποιείται καθώς ανήκουμε στο ανθρώπινο γένος και δεν αρκούμαστε μόνο στα ηχητικά σήματα που λαμβάνουμε.

Το φως. Προσμονή επερχόμενη άνοιξης.

Προσδοκία ζωής αθανάτου.

Σημασία της λέξης ΦΩΣ

Φ: Ο κόσμος τον οποίο διαπερνά η ακτίνα του φωτός και το εμφανίζει ακτινοβολούντα

Ω: Η γη και ο ουρανός

Σ: Η δύναμη που κατευθύνεται σε οριζόντια πορεία και συγκρατείται στον πλανήτη

(Αν. Σημαιοφόρος)».

Λεπτομέρειες:

Εγκαίνια Έκθεσης: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, ώρα 7.00 μ.μ.

Το βράδυ των εγκαινίων η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10.00 μ.μ.

Θα συνεχιστεί Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 10.00 μ.μ.

Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες

Τηλέφωνο πριν και κατά την διάρκεια της έκθεσης: 99347222

Ιστοσελίδα: www.vagiannis.art

e-mail: v.vagiannis@gmail.com

Τηλ. Εργαστηρίου Αθήνας: 0030 2108042060

Τα εγκαίνια θα είναι ωσάν μια γιορτή της τέχνης της ζωγραφικής αλλά και της μουσικής που τόσο αγαπά ο Β. Βαγιάννης. Ως εκ τούτου, δεν θα ήταν δυνατόν να απουσιάζει το καλλιτεχνικό μέρος, στο οποίο συμμετέχουν γνωστά ονόματα της Κύπρου.

Φωνητικό Συγκρότημα «ΜΕΛΩΔΙΑ»

Σολίστ: Μάριος Ανδρέου, Τενόρος

Πιάνο: Ιωάννα-Μαρία Γαλανού

Διεύθυνση: Βιολέτα Κακομανώλη

Την Πέμπτη στις 13 Οκτωβρίου στις 7.00 μ.μ. ο Β. Βαγιάννης θα φιλοξενηθεί στο «ΚΑΦΕ ΤΗΣ

ΜΕΛΩΔΙΑΣ», Αγίας Φυλάξεως 66Α, στη Λεμεσό, με το πολύ ενδιαφέρον θέμα: « ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ» και συμβολισμοί της έκθεσής μου.

