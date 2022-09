Κοινωνία

Εξάρχεια: Επεισόδια και συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις και επεισόδια σημειώθηκαν στα Εξάρχεια.

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι στα Εξάρχεια, όταν κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στην πλατεία αντιδρώντας στην απομάκρυνση αγάλματος από το σημείο λόγω των προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του σταθμού του μετρό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έγιναν πέντε προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων οι τρείς μετατράπηκαν σε συλλήψεις, οι δύο με την κατηγορία της απείθειας και η τρίτη με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν: Χάος και νεκροί από τις διαδηλώσεις - Έτοιμος να επέμβει ο Στρατός (εικόνες)

Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!

Πάτρα - Αρπαγή νεαρής: Την έβαλαν σε τζιπ και εξαφανίστηκαν