ΗΠΑ - Σινσινάτι: Συναγερμός για εισβολή ενόπλου σε σχολείο

Ακόμα ένα περιστατικό με ένοπλο που σκορπά τον τρόμο σε σχολείο λαμβάνει χώρα στο Σινσινάτι των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία της περιοχής, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περαιτέρω διευκρινίσεις για το εάν έχουν υπάρξει ή όχι πυροβολισμοί.

Το γυμνάσιο έχει 1.600 μαθητές.

