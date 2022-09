Αθλητικά

ΑΕΚ – “Αγία Σοφιά”: Συλλεκτικά εισιτήρια για τα εγκαίνια του γηπέδου

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τα εγκαίνια του νέου γηπέδου της. Ο πρώτος αγώνας στην «Αγία Σοφιά».

Συλλεκτικά εισιτήρια, αξίας 21 ευρώ έκαστο, θα εκδώσει η ΠΑΕ ΑΕΚ για τα εγκαίνια του νέου γηπέδου της την επόμενη Παρασκευή (30/9). Οι "κιτρινόμαυροι" έδωσαν με σημερινή ανακοίνωση τους στη δημοσιότητα τις πρώτες λεπτομέρειες της λαμπρής εκδήλωσης που θα γίνει στην "Αγιά Σοφιά" την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου και τρία εικοσιτετράωρα πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα εναντίον του Ιωνικού (3/10).

Θα ισχύσει γενική είσοδος 21 ευρώ, με τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας να έχουν προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων.

Η ανακοίνωση:

"Φίλοι της ομάδας μας,

Η μεγάλη στιγμή που θα σημαδέψει τη νεότερη ιστορία της ΑΕΚ, πλησιάζει. Στις 30 Σεπτεμβρίου η ΟPAP ARENA στην Νέα Φιλαδέλφεια ανοίγει τις πύλες της για να σας υποδεχθεί στην επίσημη τελετή των εγκαινίων, που θα γράψει ιστορία.

Τα επίσημα εγκαίνια της ΟPAP ARENA, είναι μια ξεχωριστής μορφής εκδήλωση, μοναδική στα χρονικά. Ένα ιστορικό και πολιτιστικό δρώμενο, που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ψυχή και τη μνήμη εκατομμυρίων Ενωσιτών. Ως εκ τούτου, η ΠΑΕ ΑΕΚ θα εκδώσει συλλεκτικά εισιτήρια στη συμβολική τιμή των 21 ευρώ για όλους. Για τα θυρανοίξια του Ναού της ΑΕΚ δεν θα ισχύσουν οι κάρτες διαρκείας και δεν πρόκειται να εκδοθεί καμία πρόσκληση.

Ωστόσο, οι κάτοχοι διαρκείας της σεζόν 2022-2023 θα έχουν προτεραιότητα όταν ανοίξει η διαδικασία της πώλησης των εισιτηρίων. Μετά το πέρας του χρονικού ορίου για το οποίο θα ισχύει η προτεραιότητα των κατόχων διαρκείας, η διαδικασία θα ανοίξει και για τους υπόλοιπους φίλους της ομάδας μας».

