Κόσμος

Πεσκόφ: Πλέον οι επιθέσεις στο Ντονμπάς είναι επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απειλές κατά της Δύσης εξαπέλυσε την Παρασκευή ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Τι ανέφερε.

Απειλές κατά της Δύσης εξαπέλυσε την Παρασκευή ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Η Ρωσία θα θεωρήσει τις προσπάθειες της Ουκρανίας να ανακαταλάβει το Ντονμπάς και άλλα εδάφη ως επιθέσεις στα εδάφη της, εάν τα δημοψηφίσματα που θα διεξαχθούν εκεί παράγουν ‘θετικά αποτελέσματα’» δήλωσε στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

«Είναι αυτονόητο», απάντησε, όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει εάν σε περίπτωση θετικής (για τη Μόσχα) έκβασης των δημοψηφισμάτων, ότι όλες οι προσπάθειες του Κιέβου να ανακαταλάβει αυτά τα εδάφη θα θεωρηθούν ως επιθέσεις στη Ρωσία.

Ο Πεσκόφ εξήγησε ότι «αμέσως (μετά την απόφαση για ένταξη στη Ρωσία) θα τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα της Ρωσίας σε σχέση με αυτά τα εδάφη».

«Όλα είναι πολύ ξεκάθαρα σε αυτό το θέματα», είπε. «Εάν υπάρξει πράξη προσχώρησης στη Ρωσία, τότε, κατά συνέπεια, θα τεθούν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματός μας», διεμήνυσε σύμφωνα με το TASS.

Την Τρίτη, ανακοινώθηκαν δημοψηφίσματα προσάρτησης σε τέσσερις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, τα οποία θεωρείται δεδομένο ότι θα έχουν θετική έκβαση για τη Μόσχα.

Σημειώνεται ότι το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα προβλέπει την προσφυγή στα πυρηνικά όπλα αν ρωσικό έδαφος δεχθεί επίθεση, και αυτό θα ισχύει για τη Κρεμλίνο, ακόμη και αν κανείς στον κόσμο δεν θα έχει αναγνωρίσει τα νέα σύνορα.

Αντιδράσεις από τους G7

Οι ηγέτες των χωρών της G7, των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καταδίκασαν σήμερα τα «ψευδοδημοψηφίσματα» της Ρωσίας σε κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια της Μόσχας να δημιουργήσει ένα «ψευδές» πρόσχημα για την αλλαγή του καθεστώτος των ουκρανικών εδαφών.

«Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτά τα δημοψηφίσματα που φαίνεται ότι είναι ένα βήμα προς την προσάρτηση στη Ρωσία και δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τη δήθεν προσάρτηση, εάν γίνει», αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από έναν εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης.

Η Ρωσία ξεκίνησε σήμερα τα δημοψηφίσματα στο Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ), τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια με στόχο την προσάρτηση των περιοχών αυτών. Το Κίεβο χαρακτήρισε απάτη τα δημοψηφίσματα, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι απειλούνται με τιμωρίες εάν δεν ψηφίσουν σε αυτά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τατάρ για Κυπριακό: Ούτε τριμερής ούτε λύσεις που προτείνει ο Γκουτέρες

Θεσσαλονίκη: Φιλόλογος εργαζόταν σε οίκο ανοχής για να σπουδάσει τον γιό της γιατρό

Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!