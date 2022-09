Πολιτική

Μητσοτάκης: Δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις με την Άγκυρα, αν συμπεριφέρεται έτσι

Η συζήτηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας με τα μέλη Council of Foreign Relations.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης σε συζήτηση με μέλη του Council of Foreign Relations αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία σημειώνοντας πως είναι δύσκολο να αποκατασταθεί αν η Άγκυρα συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι.

Για το μεταναστευτικό ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η γειτονική χώρα εργαλειοποιεί μετανάστες και έκανε λόγο για υβριδική απειλή.

Τόνισε ότι ο ίδιος πάντα επιδίωκε μια εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία και ενώ πριν τρία χρόνια είχε πει να κάνουν μια νέα αρχή, η Τουρκία με το τουρκολιβυκό μνημόνιο που υπέγραψε αγνοεί την ύπαρξη ελληνικών νησιών.

Επιπλέον είπε ότι αν η Τουρκία συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι θα απομονωθεί και από την Ευρώπη και από τις ΗΠΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ανοιχτός στο διάλογο αλλά σημείωσε ότι ο κ. Ερντογαν δεν θέλει να μιλήσουν.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο κανόνων για την επίλυση διαφορών, το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

