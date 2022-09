Τεχνολογία - Επιστήμη

Ιράν - Έλον Μασκ: Προσφέρει πρόσβαση στο ίντερνετ για τους αντιφρονούντες

Οι ΗΠΑ αίρουν κυρώσεις κατά του Ιράν για να διευκολύνουν την πρόσβαση στο ίντερνετ.

Μετά την Ουκρανία ο Ίλον Μασκ βοηθά και τους αντιφρονούντες του Ιράν. Ο μεγιστάνας ανέφερε τη Δευτέρα ότι η εταιρεία SpaceX σκοπεύει να ζητήσει να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης ώστε να προσφέρει στο Ιράν υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του συστήματος δορυφόρων Starlink, όπως έγινε και στην Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή ότι αίρουν ορισμένες από τις εμπορικές κυρώσεις που είχαν επιβάλει στο Ιράν, ώστε οι τεχνολογικές εταιρείες να προσφέρουν πλατφόρμες και υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στους Ιρανούς να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Ο στόχος της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν είναι να μπορέσουν οι εταιρείες «να παράσχουν στον ιρανικό λαό περισσότερες επιλογές και ασφαλείς υπηρεσίες», ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. «Οι ΗΠΑ λαμβάνουν μέτρα για να στηρίξουν την ελεύθερη κυκλοφορία της πληροφορίας και την πρόσβαση του ιρανικού λαού σε πληροφορίες», πρόσθεσε.

Οι ιρανικές αρχές επέβαλαν δραστικούς περιορισμούς στο διαδίκτυο, μπλοκάροντας μεταξύ άλλων την πρόσβαση στο Instagram και το WhatsApp, λόγω των διαδηλώσεων που προκάλεσε ο θάνατος της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής γυναίκας που συνελήφθη από την αστυνομία ηθών. Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγορούν τις ιρανικές αρχές ότι προσπαθούν να περιορίσουν τη δυνατότητα των διαδηλωτών να οργανώνονται και ότι θέλουν να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις «κεκλεισμένων των θυρών».

Σημειώνεται ότι σε μεγάλο βαθμό χάρη και στον Μασκ, οι ουκρανικές τηλεπικοινωνίες δεν «έπεσαν» σε έναν πόλεμο πόλεμο που συνεχίζεται και στα κοινωνικά δίκτυα.

