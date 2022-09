Πολιτική

Η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα προς την Τουρκία.

«Η αμφισβήτηση από την πλευρά της Τουρκίας της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου αποτελεί για εμένα, αλλά και όλους τους Έλληνας κόκκινη γραμμή, δεν θα την ανεχθούμε, είναι ανυπόστατη και απαράδεκτη» διαμήνυσε από το βήμα της 77ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για εντεινόμενη αναθεωρητική ατζέντα κατά της Ελλάδας από την Τουρκία και κατηγόρησε την Άγκυρα ότι συνεχίζει να διαδραματίζει έναν αποσταθεροποιητικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. «Οι απειλές του κυρίου Ερντογάν ότι θα έρθουμε νύχτα εφόσον το αποφασίσουμε προσιδιάζει με ρητορική επιτιθέμενου» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και χαρακτήρισε εξόχως ανησυχητική την εντεινόμενη επιθετική ρητορική της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας, τις πολλαπλές παραβιάσεις τα fake news και την άρνηση από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας για διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο πρωθυπουργός τόνισε η Άγκυρα εργαλιοποιεί το μεταναστευτικό και έκανε λόγο για εκστρατεία fake news σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως η Ελλάδα εξακολουθεί να προστατεύει τα σύνορά της, σεβόμενη πάντα το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Είμαι πάντα ανοιχτός στο διάλογο επί τη βάση του διεθνούς δικαίου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επισήμανε ότι η πλειοψηφία των πολιτών των δύο χωρών θεωρούν αλλήλους γείτονες και όχι εχθρούς.

Η Τουρκία έχει ατζέντα αναθεωρητισμού είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι, «παίζει αποσταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή μας, και είναι η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία» είπε και προσέθεσε ότι είναι περίεργη η εμμονή της τουρκικής ηγεσίας με την Ελλάδα.

«Η Τουρκία, απειλεί ότι θα έρθει νύχτα εάν αποφασίσει. Αυτή είναι γλώσσα επιτιθέμενου και όχι ειρηνοποιού» είπε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας ότι η γειτονική χώρα απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο «εάν επιλέξουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Είναι ανησυχητική η αυξανόμενη ένταση από πλευράς της Τουρκίας. Είναι συμπεριφορά χώρας του ΝΑΤΟ; Όχι. Υπονομεύει τη σταθερότητα την ώρα που γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία. Τα αιτήματα της Τουρκίας για τα ελληνικά νησιά είναι έωλα και αβάσιμα. Η αμφισβήτηση της κόκκινης γραμμή της κυριαρχίας μας δεν θα περάσει. Δε θα εκφοβιστεί από κανέναν η Ελλάδα» είπε ο κ. Μητσοτάκης στέλνοντας μήνυμα φιλίας στον τουρκικό λαό. «Υπάρχει άλλη οδός. Οι δυο λαοί έχουν ιστορία ειρηνικής συνύπαρξης. Οκτώ χρόνια μετά το 1922 οι ηγέτες των δυο χωρών υπέγραψαν συνθήκη φιλίας. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον τουρκικό λαό και να πω ότι η Ελλάδα δεν είναι απειλή για τη χώρα σας. Είμαστε φίλοι σας γείτονες. Η συντριπτική πλειονότητα δεν θέλει τη σύγκρουση και την εχθρότητα. Ας προχωρήσουμε σε πνεύμα φιλίας και συνεργασίας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στα Γλυπτά του Παρθενώνα, επισημαίνοντας ότι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα «όσο κι αν χρειαστεί».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία τονίζοντας «την ξεκάθαρη θέση της ΕΕ υπέρ της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή».

Όπως είπε «είναι επιτακτική ανάγκη να μην πετύχει η ρωσική εισβολή, για να στείλουμε μήνυμα και σε άλλα αυταρχικά καθεστώτα». Επίσης αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός «πρέπει να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό αέριο», ενώ επισήμανε με έμφαση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες.

Επίσης αναφέρθηκε εκτενώς στην παράνομη κατοχή της Κύπρου και τη διχοτόμηση του νησιού, κάνοντας λόγο για «παράλογες απαιτήσεις της Άγκυρας» στη διαδικασία επίλυσης, ενώ στήριξε την πρόταση του ΓΓ του ΟΗΕ για αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τατάρ για Κυπριακό: Ούτε τριμερής ούτε λύσεις που προτείνει ο Γκουτέρες

Ηράκλειο: Καλλιεργούσε κάνναβη... σπίτι του (εικόνες)

Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!