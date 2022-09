Πολιτική

Μητσοτάκης: “Κόκκινη γραμμή” η αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο βήμα της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τι είπε για τον Ερντογάν, το μεταναστευτικό και το Κυπριακό.



«Ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός βρίσκονται σε αρμονική συνύπαρξη. Οκτώ χρόνια μετά το 1922 οι ηγέτες των δυο χωρών υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης. Γι' αυτό σήμερα, από τα Ηνωμένα Έθνη, θα ήθελα να απευθυνθώ όχι μόνο στην τουρκική ηγεσία αλλά και απευθείας στον τουρκικό λαό με αυτό το μήνυμα: η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για τη χώρα σας. Δεν είμαστε εχθροί σας. Είμαστε γείτονες. Εκτιμούμε τις πολλές φιλίες μεταξύ απλών Ελλήνων και Τούρκων πολιτών. Γνωρίζω ότι η συντριπτική πλειονότητα στις δύο χώρες μας δεν επιθυμεί πολιτική σύγκρουση και εχθρότητα. Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, σε ένα πνεύμα συνεργασίας και φιλίας, με αμοιβαίο σεβασμό και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», είπε από το βήμα της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει την ΑΟΖ της Κύπρου και έχει ατζέντα αναθεωρητισμού σε ό,τι αφορά την Ελλάδα.

Υπενθύμισε ότι και στις προηγούμενες ομιλίες του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει δηλώσει ανοιχτός στο διάλογο και στην επίλυση των διαφόρων με τρόπο που θα συνάδει με το διεθνές δίκαιο.

«Η Τουρκία είναι σημαντική χώρα μέλος ΝΑΤΟ. Έχει την ικανότητα να παίξει εποικοδομητικό ρόλο», συνέχισε και έφερε ως παράδειγμα την επιτυχή συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία.

Ωστόσο τόνισε ότι η Τουρκία συνεχίζει να διαδραματίζει έναν αποσταθεροποιητικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Καύκασο. Είναι επίσης η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν εφαρμόζει κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Και συμπλήρωσε: «Όσον αφορά την Ελλάδα, η ηγεσία της Τουρκίας φαίνεται να έχει μια παράξενη εμμονή με τη χώρα μου. Η γλώσσα της γίνεται όλο και πιο πολεμική. Απειλούν ότι η Τουρκία "θα έρθει νύχτα", αν το αποφασίσει. Αυτή είναι η γλώσσα ενός επιτιθέμενου και όχι ενός ειρηνοποιού. Δυστυχώς, δεν είναι κάτι καινούργιο. Και τι γίνεται με την αμφισβήτηση από την Τουρκία της ελληνικής κυριαρχίας στο ίδιο το Αιγαίο; Και πάλι, αυτή η ρητορική δεν είναι νέα. Η Τουρκία χτίζει σταδιακά μία συνολική αφήγηση ψευδών διεκδικήσεων στο Αιγαίο που εκτείνεται από την κρίση των Ιμίων στα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα. Απειλεί την Ελλάδα με casus belli, εάν επιλέξουμε να ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Αυτό το αφήγημα κορυφώθηκε, δυστυχώς, με την εξωφρενική αμφισβήτηση της Τουρκίας, πέρυσι, της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων νησιών όπως η Χίος και η Ρόδος, μια κυριαρχία που θεσπίστηκε με διεθνείς συνθήκες πριν από 100 χρόνια. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι η αυξανόμενη ένταση της απειλής. Χαρακτηρίζεται από κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής. Σε συνδυασμό με μια μαζική εκστρατεία παραπληροφόρησης. Πολλαπλές παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στη θάλασσα και στον αέρα, την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών και, δυστυχώς, μια μονομερής απόφαση άρνησης όλων των επαφών υψηλού επιπέδου».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η Τουρκία κάνει εκστρατεία παραπληροφόρησης και αναρωτήθηκε αν αυτή είναι συμπεριφορά σύμφωνη με χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που σέβεται τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν πόλεμο στην Ουκρανία. Αν ο Πρόεδρος Ερντογάν θέλει να μιλήσει για "κόκκινες γραμμές ", τότε λέω το εξής: οι τουρκικές αξιώσεις στην κυριαρχία των νησιών της Ελλάδας είναι αβάσιμες και απαράδεκτες. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικού εδάφους ξεπερνά την "κόκκινη γραμμή" για όλους τους Έλληνες. Και ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν θα συμβιβαστώ ποτέ σε ότι έχει να κάνει με την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας μου. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί bullying από κανέναν», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα είπε ότι η γειτονική χώρα από το Μάρτιο του 2020 εργαλείοποιει τις μεταναστευτικές ροές. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα σύνορά της με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ακτοφυλακή μας έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Μπορούμε να είμαστε πιο χρήσιμοι αν συνεργαστούμε ενεργά. Άλλωστε οι βάρκες με τους απελπισμένους ανθρώπους αφήνουν τις ακτές της Τουρκίας στο φως της ημέρας», συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανέφερε ότι ο Οργανισμός ιδρύθηκε πριν από 77 χρόνια με στόχο την εναρμόνιση των σχέσεων μεταξύ των κρατών και την ενίσχυση της ασφαλείας. Παρά τις πολλές επιτυχίες σήμερα τα ενωμένα έθνη βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι, σε ένα κρίσιμο σημείο, πρόσθεσε.

«Είτε θα ενωθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις του αυταρχισμού με πλήρη επίγνωση ότι θα υπάρχει τίμημα ή θα διστάσουμε και στο τέλος θα αποτύχουμε. Η πρώτη επιλογή θα διασφαλίσει τις αξίες αυτού του οργανισμού», υπογράμμισε.

«Σήμερα οι αναμνήσεις της σκοτεινής Ηπείρου έχουν ξαναέρθει στην επιφάνεια. Αυτό που θεωρούσαμε αδιανόητο συνέβη. Πιστεύαμε ότι δεδομένης της τραγωδίας και των καταστροφικών συνεπειών των πολέμων, κανένας δεν θα τολμούσε να παραβιάσει τα σύνορα. Κάναμε λάθος», συμπλήρωσε.

Παράλληλα δήλωσε πως ως Ευρωπαίοι είμαστε υπερήφανοι στο πλευρό Ουκρανίας και επιβάλαμε αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία.

«Πλέον η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει. Πήραμε ξεκάθαρη θέση σε αυτό τον αδικαιολόγητο πόλεμο. Η εισβολή της Ρωσίας δεν πρέπει να πετύχει όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για να στείλουμε μήνυμα σε αλλά αυταρχικά καθεστώτα που παραβιάζουν διεθνές δίκαιο. Αυτό το μήνυμα το στείλαμε δυνατά και ξεκάθαρα πολλοί ηγέτες εδώ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ», τόνισε.

«Δεν θέλουμε έναν κόσμο στον οποίο η εξουσία είναι για το ισχυρό κράτος και όχι για το αδύναμο, και όπου οι διαφορές επιλύονται από στρατηγούς και όχι από διπλωμάτες», ανέφερε.

Επιπλέον είπε πως όλη η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ενός δύσκολου χειμώνα καθώς δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και τέτοιο πληθωρισμό. «Η Ρωσία», συνέχισε, «έχει μετατρέψει τους φυσικούς της πόρους σε όπλο. Δεν θα πετύχει. Θα στηρίξουμε τους πολίτες μας. Θα συγκεντρώσουμε ευρωπαίους πόσους για την ενεργειακή επάρκεια και γρήγορα θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο. Θα προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι φθηνές και ασφαλείς», σημείωσε.

«Ποτέ ξανά δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας απειλήσουν. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτόνομος», τόνισε σημειώνοντας πως υπάρχει τίμημα αλλά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

«Ο αγώνας εναντίον της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. Ο Περικλής επίσης στον Επιτάφιο, είχε δίκιο όταν έλεγε ότι "δεν είναι εύκολο να βρεις το σωστό μέτρο λέξεων όταν δεν μπορείς να βασιστείς σε μια κοινή αντίληψη της αλήθειας "», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για το κυπριακό.

«Η Ουκρανία δεν είναι η μόνη χώρα στη μεταπολεμική Ευρώπη που έχει δεχτεί επίθεση. Για σχεδόν 50 χρόνια, οι Κύπριοι ζουν σε ένα διαιρεμένο νησί ως αποτέλεσμα μίας παράνομης εισβολής και στρατιωτικής κατοχής. Η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή ηγεσία, απομονωμένοι και μόνοι στη διεθνή κοινότητα, συνεχίζουν να επιμένουν σε απαράδεκτες αξιώσεις για λύση δύο κρατών. Αρνούνται να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνημένη διευθέτηση στη βάση των διαδοχικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας», είπε.

Επιπρόσθετα ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση: «Η πράσινη μετάβαση βρίσκεται στον πυρήνα του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησής μου. Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος μας, στοχεύει στην κινητοποίηση όλων των τομέων της οικονομίας καθώς καταρτίζουμε έναν οδικό χάρτη για τη μετάβασή μας στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050».

Μίλησε και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και για τα γλυπτά του Παρθενώνα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι στη μακρόχρονη και συνεχή προσπάθειά μας να επανενώσουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, έχουμε λάβει υποστήριξη από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών, καθώς και από τη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO. Σας ευχαριστούμε για αυτή την υποστήριξη. Όσος καιρός κι αν χρειαστεί, τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν τελικά στο σπίτι τους», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του υπογράμμισε: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας είναι πολύπλοκες και πολύπλευρες. Οι λύσεις δεν είναι καθόλου απλές. Απαιτούν συμβιβασμό και προσπάθεια και θέληση. Απαιτούν πυγμή και αποφασιστικότητα. Και πάνω από όλα, μας απαιτούν να συνεργαστούμε και να παραμείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους. Αυτό τελικά είναι το πνεύμα αυτών των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας στην επιδίωξη της ελευθερίας, στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι επόμενες γενιές θα μας κρίνουν πολύ αυστηρά αν αποτύχουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».