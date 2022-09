Κόσμος

ΕΕ - Επιστράτευση: Σχέδιο για τους Ρώσους που φεύγουν για να μην πολεμήσουν στην Ουκρανία

Έκτακτη συνάντηση στις Βρυξέλλες για τον συντονισμό του χειρισμού του ζητήματος των Ρώσων στρατευσίμων.



Έκτακτη συνάντηση οργανώνεται την Δευτέρα στις Βρυξέλλες για τον συντονισμό του χειρισμού του ζητήματος των ρώσων στρατευσίμων οι οποίοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να μην επιστρατευτούν και σταλούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση των πρεσβευτών των 27 κρατών μελών της ΕΕ συγκλήθηκε στο πλαίσιο του λεγόμενου ολοκληρωμένου μηχανισμού αντιμετώπισης πολιτικών κρίσεων, διευκρίνισε εκπρόσωπος της τσεχικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η σύγκλησή της «δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε τις τρέχουσες εξελίξεις στη Ρωσία και στην Ουκρανία και τη δέσμευσή μας να συντονίσουμε μια αποτελεσματική αντίδραση», έκρινε.

Οι πρεσβευτές θα ενημερωθούν από ειδικούς και θα ληφθούν υπόψη «οι απόψεις και οι ανησυχίες» κάθε κράτους μέλους, συνέχισε.

Ως αυτό το στάδιο, οι 27 απέχουν πολύ από το να έχουν κοινή γραμμή ως προς την αντιμετώπιση των Ρώσων οι οποίοι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους διότι δεν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Προκλήθηκε πανικός όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωση τη μερική επιστράτευση. Θα κληθούν εκατοντάδες χιλιάδες έφεδροι να ενταχθούν στο ρωσικό στράτευμα λόγω της πορείας αυτής που το Κρεμλίνο βάπτισε «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Μέλος της πολωνικής κυβέρνησης δήλωσε πως η Βαρσοβία δεν θα προσφέρει άσυλο στους Ρώσους που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά ομάδα Ρώσων να μπει στην Πολωνία (...), ούτε καν σε αυτούς που ισχυρίζονται πως τράπηκαν σε φυγή για να γλιτώσουν από την επιστράτευση», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Εσωτερικών Μάτσιεχ Βασίκ στην πολωνική δημόσια ραδιοφωνία χθες Παρασκευή.

Επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας της Πολωνίας, επέμεινε πως τα σύνορα δεν πρόκειται να ανοίξουν για τους Ρώσους. Ο κ. Βασίκ επιχειρηματολόγησε πως δεν υπάρχει τρόπος να επαληθευτεί άμεσα εάν οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι αντιρρησίες συνείδησης στην πραγματικότητα δουλεύουν για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν κάποιος Ρώσος ή Ρωσίδα υπήκοος μπορεί να αποδείξει ότι κινδυνεύει να υποστεί διωγμό ή βασανιστήρια για πολιτικούς λόγους στη Ρωσία, η πολωνική κυβέρνηση θα εφαρμόζει τους κανόνες για το άσυλο παρέχοντας διεθνή προστασία, συμπλήρωσε ο πολωνός υφυπουργός Εσωτερικών.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ χαρακτήρισε «καλό σημάδι» το ότι πολλοί Ρώσοι προσπαθούν να αποφύγουν να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Όμως το ζήτημα είναι να βρεθεί «βιώσιμη λύση» από κοινού με τα άλλα κράτη της ΕΕ, εκτίμησε.

Πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση κάθε αντιρρησία συνείδησης χωριστά προτού να χορηγηθεί άσυλο, είπε ο κ. Χέμπεστραϊτ, εξηγώντας —όπως και ο πολωνός αξιωματούχος— πως πρέπει να εξακριβώνεται πως τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται διεθνής προστασία δεν εργάζονται στην πραγματικότητα για το ρωσικό κράτος.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την δημιουργία ειδικού προγράμματος υποδοχής ρώσων αντιρρησιών συνείδησης για ανθρωπιστικούς λόγους ούτε στη Γερμανία, ούτε σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών, η Γερμανία έχει υποδεχθεί 438 ανθρώπους από τη Ρωσία στο πλαίσιο προγράμματος με σκοπό την προστασία αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και επιστημόνων.

Ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών Μαξιμίλιαν Καλ σημείωσε πως οι διαδικασίες έχουν ήδη τροποποιηθεί από τον Απρίλιο ώστε «ο γενικός κανόνας να ορίζει πως το να είναι κάποιος αντιρρησίας συνείδησης είναι λόγος για να του προσφέρεται προστασία».

