Nations League: Ουγγαρία και Ιταλία πάνε για “τελικό” πρωτιάς

Η Ουγγαρία έκανε ξανά το... θαύμα της στην 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου της League A του Nations League και μετά το εμφατικό διπλό της στο Λονδίνο επί της Αγγλίας, "άλωσε" και την έδρα της Γερμανίας με 1-0, παρέμεινε στην πρώτη θέση του γκρουπ και πλέον πάει για έναν μεγάλο "τελικό" τη Δευτέρα (26/9) στη Βουδαπέστη απέναντι στην Ιταλία, όπου και θα κριθεί η πρωτιά και η μία θέση του Final-4. Την ίδια ώρα η "σκουάντρα ατζούρα" νικώντας με 1-0 την Αγγλία ανέβηκε στη 2η θέση κι οδήγησε τα απογοητευτικά "λιοντάρια" στον υποβιβασμό τους στη League B, καθότι θα τερματίσουν στην τελευταία θέση του ομίλου.

Στη League A προβιβάστηκε η Βοσνία, που νίκησε με 1-0 το Μαυροβούνιο στον δικό τους "τελικό" για την πρωτιά, ενώ η Ρουμανία με την ισοπαλία 1-1 που απέσπασε από την Φινλανδία στο Ελσίνκι, έμεινε "ζωντανή" στη μάχη για την παραμονή της στη League B.

Απίστευτη ήταν η Ουγγαρία κι επί γερμανικού εδάφους. Στη "Red Bull Arena" της Λειψίας, οι Μαγυάροι νίκησαν με 1-0 τους Γερμανούς, χάρις στο καταπληκτικό τακουνάκι του Σάλαϊ στο 17' κι έβαλαν τέλος στο αήττητο σερί του Χάνσι Φλικ στον πάγκο των "πάντσερ", ο οποίος μετρούσε 10 νίκες και 4 ισοπαλίες απ' την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία. Οι Γερμανοί έχασαν κάθε ελπίδα για την πρώτη θέση και οι απίστευτοι Ούγγροι έχουν τη δική τους ευκαιρία σε τρία βράδια, καθώς ακόμη και με ισοπαλία απέναντι στην Ιταλία θα περάσουν για πρώτη φορά στο Final-4, από έναν όμιλο, όπου άπαντες πριν την έναρξη των αγώνων τους έδιναν πρώτο... φαβορί για την 4η θέση.

Στο Μιλάνο, η Ιταλία έκανε το... χρέος της απέναντι στην αποκαρδιωτική Αγγλία, νίκησε με 1-0 χάρις στο πολύ ωραίο γκολ του Ρασπαντόρι κι έχει άλλη μία ευκαιρία για να "αρπάξει" την πρώτη θέση απ' την Ουγγαρία, εφόσον νικήσει τους Μαγυάρους στο "σπίτι" τους το βράδυ της Δευτέρας (26/9). Την ίδια ώρα, η Αγγλία ολοκληρώνει με... ταπεινωτικό τρόπο ένα πολύ άσχημο τουρνουά και υποβιβάζεται στη League B για πρώτη φορά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής του 3ου Nations League:

League A

1ος όμιλος

Κροατία-Δανία 2-1 / (49΄ Σόσα, 79΄ Μάγερ - 77΄ Έρικσεν)

Γαλλία-Αυστρία 2-0 / (55΄ Μπαπέ, 64΄ Ζιρού)

2ος όμιλος

Τσεχία-Πορτογαλία 24/09

Ισπανία-Ελβετία 24/09

3ος όμιλος

Ιταλία-Αγγλία 1-0 / (68΄ Ρασπαντόρι)

Γερμανία-Ουγγαρία 0-1 / (17΄ Άνταμ Σάλαϊ)

4ος όμιλος

Πολωνία-Ολλανδία 0-2 / (14΄ Γκάκπο, 60΄ Μπερχβάιν)

Βέλγιο-Ουαλία 2-1 / (11΄ Ντε Μπτράιν, 37΄ Μπατσουαγί - 50΄ Μουρ)

League B

1ος όμιλος

Σκωτία-Ιρλανδία 24/09

Αρμενία-Ουκρανία 24/09

2ος όμιλος

Ισλανδία-Ρωσία* Ματαιώθηκε

Ισραήλ-Αλβανία 24/09

*Η Ρωσία δεν θα μετάσχει στον 2ο όμιλο της League B και θα καταταγεί τέταρτη στο γκρουπ.

3ος όμιλος

Βοσνία-Μαυροβούνιο 1-0 / (45΄ Ντεμίροβιτς)

Φινλανδία-Ρουμανία 1-1 / (12΄ Πούκι - 52΄ Τανάσε)

4ος όμιλος

Σλοβενία-Νορβηγία 24/09

Σερβία-Σουηδία 24/09

League C

1ος όμιλος

Λιθουανία-Ν.Φαρόε 1-1 / (41΄ Σλίβκα - 22΄ Αντρέασεν)

Τουρκία-Λουξεμβούργο 3-3 / (16΄πεν. Ουντέρ, 39΄ Σανό, 87΄ Γιουκσέκ - 9΄ Μάρτινς, 37΄ Σινάνι, 69΄ Ροντρίγκες)

2ος όμιλος

Β. Ιρλανδία-Κόσοβο 24/09

Κύπρος-ΕΛΛΑΔΑ 24/09

3ος όμιλος

Καζακστάν-Λευκορωσία 2-1 / (29΄ Γκαμπίσεφ, 79΄ Ζαϊνουντίνοφ - 45΄+3 Σαβίτσκι)

Σλοβακία-Αζερμπαϊτζάν 1-2 / (90΄+3 πεν. Γίρκα - 44΄ Νταντάσοφ, 90΄+5 Χαγκβερντί)

4ος όμιλος

Γεωργία-Β.Μακεδονία 2-0 / (35΄ αυτ. Μιόφσκι, 64' Κβαρατσκέλια)

Βουλγαρία-Γιβραλτάρ 5-1 / (23΄ Αντόφ, 36΄ Ντεσπόντοφ, 52΄ Κιρίλοφ, 55΄ Στεφάνοφ, 81΄ Πετκόφ - 26΄ Τσιπόλινα)

League D

1ος όμιλος

Λετονία-Μολδαβία 1-2 / (55΄ Ικάουνιεκς - 26΄ Ρεβένκο, 45΄ Νικολαέσκου)

Λιχτενστάιν-Ανδόρα 0-2 / (4΄ Ρόσας, 81΄ Τσέρβος)

2ος όμιλος

5η αγωνιστική

Εσθονία-Μάλτα 2-1 / (45΄+6 πέν. Σάπινεν, 86΄ Ανιέρ - 51΄ πέν. Τέουμα)

