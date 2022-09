Μητσοτάκης: To μήνυμα στο Twitter γραμμένο στα τουρκικά

Πολιτική

Μήνυμα στον τουρκικό λαό έστειλε ο Πρωθυπουργός μέσω Twitter μετά την ομιλία του στον ΟΗΕ.



Μήνυμα στην Τουρκία και τον λαό της θέλησε να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ομιλία του στην 77η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός με tweets γραμμένα στα τουρκικά στην επίσημη σελίδα «Prime Minister GR» στο Twitter αναφέρει:

«Με αυτό το μήνυμα των Ηνωμένων Εθνών, θα ήθελα να απευθυνθώ όχι μόνο στους Τούρκους ηγέτες αλλά και στον τουρκικό λαό: η Ελλάδα δεν απειλεί την Τουρκία. Δεν είμαστε ο εχθρός. Είμαστε γείτονες και δίνουμε μεγάλη σημασία στις μεταξύ μας φιλικές σχέσεις. Γνωρίζω ότι η συντριπτική πλειονότητα στις δύο χώρες μας δεν επιθυμεί πολιτική σύγκρουση και εχθρότητα. Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, σε ένα πνεύμα συνεργασίας και φιλίας, με αμοιβαίο σεβασμό και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Birlesmis Milletler’den bu mesajla yaln?z Turk liderlerine degil, Turk halk?na da yonelerek sunu soylemek isterim: Yunanistan Turkiye’yi tehdit etmiyor. Biz dusman degiliz. Biz komsuyuz ve aram?zdaki dostluk iliskilerine cok onem veririz. #UNGA pic.twitter.com/bEcZcJiHnt

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 23, 2022

