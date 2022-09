Κόσμος

Μπάιντεν: “Απάτη” τα ρωσικά δημοψηφίσματα στην Ουκρανία

Ο Μπάιντεν τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τους συμμάχους και εταίρους τους για να επιβάλουν σκληρές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε απόψε ότι τα ρωσικά δημοψηφίσματα για την προσάρτηση τεσσάρων κατεχομένων περιοχών της Ουκρανίας είναι απάτη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμήνυσε ότι η Ουάσινγκτον «δεν θα αναγνωρίσει ποτέ το ουκρανικό έδαφος ως οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο ως τμήμα της Ουκρανίας».

Στην ανακοίνωσή του ο Μπάιντεν τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τους συμμάχους και εταίρους τους για να επιβάλουν σκληρές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία.

