Laver Cup - Φέντερερ: Η τελευταία “παράσταση” και τα δάκρυα του “Βασιλιά” (εικόνες)

Συγκίνηση στο "αντίο" του Φέντερερ από την ενεργό δράση. Παρατεταμένο χειροκρότημα από τον κόσμο και αποθέωση από συμπαίκτες και αντιπάλους.



Με μια… τελευταία παράσταση στο Laver Cup ο Ρότζερ Φέντερερ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Ο θρυλικός Ελβετός τενίστας έζησε την απόλυτη αποθέωση μετά το τέλος του αγώνα με τους Τιαφό και Σοκ, με τον ίδιο να δακρύζει.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Φέντερερ και Ναδάλ ηττήθηκαν από τους Σοκ - Τιαφό στο σούπερ τάι μπρέϊκ, όμως αυτό είχε μικρή σημασία.

Οι στιγμές που ακολούθησαν μετά το τέλος του αγώνα ήταν συγκλονιστικές, με τον Ρότζερ Φέντερερ να δακρύζει και τον κόσμο να τον χειροκροτά για πάνω από πέντε λεπτά.

Ο Ράφα Ναδάλ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς και οι υπόλοιποι τενίστες αποθέωσαν τον βασιλιά του αθλήματος, μετά την τελευταία του παράσταση.

Ο Ρότζερ Φέντερερ κατέκτησε 20 τουρνουά grand slams. Κέρδισε οκτώ φορές το Wimbledon, όντας ο πολυνίκης του συγκεκριμένου τουρνουά, έξι φορές το Australian Open, πέντε το US Open και μια το Roland Garros, ενώ συνολικά κατέκτησε 103 τίτλους, όντας δεύτερος στη σχετική λίστα στην Open Era.

Κατάφερε να μείνει για 310 εβδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ συνολικά έδωσε 1.526 ματς και πανηγύρισε 1.251 νίκες.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022

